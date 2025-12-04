스노우플레이크, 'AWS 마켓플레이스' 매출 20억 달러…전년비 2배↑

스노우플레이크가 '아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스'에서 거래 성장을 전년 대비 두 배로 확대해 고객사 데이터 전략을 강화했다.

스노우플레이크는 2025 회계연도 기준 AWS 마켓플레이스에서 매출 20억 달러(약 2조9천300억원)를 넘어섰다고 4일 밝혔다.

AWS 마켓플레이스에서 스노우플레이크를 도입한 아스트라제네카와 부킹닷컴, 드래프트킹스 등 글로벌 기업은 기존 AWS 환경 위에서 완전관리형 데이터·인공지능(AI) 플랫폼을 즉시 배포하며 성능, 보안, 확장성 요구사항을 충족하고 있다. 이런 방식은 고객이 실험, 개인화, 고도화된 서비스 제공을 보다 유연하게 수행할 수 있게 돕는다.

두 기업은 에이전트 연동을 통해 아마존 베드록 에이전트코어와 스노우플레이크 코텍스 에이전트, 관리형 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 서버, 코텍스 AI 서비스를 연결하는 통합 구조를 구현했다. 또 AWS 글루 데이터 카탈로그와 스노우플레이크 호라이즌 카탈로그 간 연동을 제공해 아이스버그 포맷 데이터를 단일 지점에서 관리하도록 돕고 데이터 이동 비용을 줄였다고 밝혔다.

스노우플레이크 고객은 외부 아이스버그 테이블을 별도로 생성하지 않고도 데이터베이스를 AWS 글루 데이터 카탈로그와 직접 연결할 수 있게 됐다. 자동 검색·동기화를 통해 읽기·쓰기 접근이 단순화됐으며, 벤더 관리형 자격 증명과 아마존 S3 테이블 지원으로 대규모 환경에서 거버넌스 제어가 강화됐다.

또 스노우플레이크는 최신 아이스버그 V3 테이블 스펙을 지원해 멀티클라우드·하이브리드 환경에서 오픈 테이블 포맷 표준화를 돕는다. 반정형 데이터, 지리공간 데이터 타입, 행 계보 등 광범위한 상호운용 기능을 제공해 기업의 데이터 활용 폭을 넓혔다.

마이크 개넌 스노우플레이크 최고매출책임자(CRO)는 "우리는 클라우드 업계에서 강력한 협력 관계를 구축해 기업들이 데이터로부터 새로운 가치를 창출할 수 있도록 돕고 있다”며 "AWS 마켓플레이스에서 매출이 20억달러를 넘기고 글로벌 대표 파트너로 인정받은 것은 자사의 노력이 고객에게 전달되고 있다는 것을 보여준다"고 말했다.

루바 보르노 AWS 글로벌 스페셜리스트·파트너 부사장은 "스노우플레이크의 성장률은 조달 복잡성을 줄여 엔터프라이즈 혁신을 가속하는 것이 얼마나 중요한지를 보여준다"고 밝혔다.