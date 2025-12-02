마이다스아이티 자인연구소, 인간존엄성 주제 11월 '생각산책' 개최

자인연구소가 11월 29일 판교 본사에서 ‘인간존엄성의 생물학적 근거’를 주제로 '생각산책'을 개최했다.

'생각산책'은 사람과 사회의 정체성에 관한 합리적 지혜를 나누는 전문가 강연 및 토론 프로그램이다. 2019년부터 2021년까지 시즌1에서 생물학, 물리학, 심리학, 뇌과학 등 여러 분야에 걸쳐 총 30회 진행했고, 올해 9월부터 시즌2로 재개했다.

마이다스아이티, 마이다스인, 자인연구소 등 마이다스그룹 구성원 75명이 참석한 이번 강연은 생물학 분야 국내 최고 전문가인 이일하 서울대 생명과학부 교수가 연사로 나섰다. 강연은 ‘인간 유전체 프로젝트’를 시작으로 생기론과 기계론, 인공생명 문제, 생명 창발성, 본성(Nature)과 양육(Nurture)논쟁, 인간의 진화와 정체성 등을 근거로 인간 존엄성을 생물학적 관점에서 조명했다.

이일하 교수는 "각 개인이 가진 유전체의 잠재력과 다양성에 의한 생명의 특성이 바로 인간 존엄성의 생물학적 근거”라며 “당대에 드러나지 않는 유전체의 가능성도 미래 세대에 중요한 역할을 할 수 있기에 모든 인간을 존중하고 보호해야 한다”고 강조했다.

또 뇌의 신경세포 연결은 환경과의 상호작용, 학습과 경험을 통해 형성되며, 인간은 사회적 존재로서 관계 속에서 정체성을 완성해 간다고 설명하며 “유전, 환경, 관계라는 세 가지 힘이 만들어내는 것이 바로 존엄한 인간”이라고 역설했다.

이일하 교수가 마이다스그룹 판교 본사에서 ‘인간존엄성의 생물학적 근거’를 주제로 강연하고 있다.(사진=자인연구소)

강연 후 이어진 자유토론에는 정형채 세종대 물리학과 교수, 김영배 카이스트 경영학과 교수, 변연배 우아한형제들 고문 등이 참여했다. 참석자들은 유전자 다양성의 가치, 본성과 양육의 관계, 존엄사와 낙태 문제, AI 시대 인간의 정체성 등에 대해 심도 깊은 토론을 이어갔다. 특히 “다양성을 존중하는 사회가 건강한 사회”라는 점과 개체의 고유성이 종의 생존에 필수적이라는 논의가 활발히 진행됐다.

이일하 교수와 각 분야에서 참석한 전문가들이 생각산책 강연 이후 자유토론을 하고 있다.(사진=자인연구소)

최원호 자인연구소 대표는 “생각산책은 생각(生覺)의 관(觀)을 만드는 시간”이라며 “AX(AI Transformation)시대를 통해 우리가 마주하게 될 미래의 정체성혁명 시대에는 생명윤리, 사회문화, 윤리와 도덕, 철학과 종교 등 다양한 영역에서의 인간과 사회의 정체성에 대한 재고찰이 필요하다”며 “생각산책에서 전문가 강연과 토론을 통해 시대의 핵심 가치에 대한 깊이 있는 대화를 이어갈 것”이라고 밝혔다.

'생각산책 시즌2'는 앞으로 격월로 개최될 예정이다. 다음 행사인 2026년 1월에도 정체성 관련 새로운 주제로 열릴 계획이다.

한편, 자인연구소는 세상과 인간 정체성의 본질에 대한 합리적 이해를 바탕으로 사람과 사회의 행복을 추구하는 ‘자연주의 인본사상’을 연구하고 보급하기 위해 2013년 설립된 마이다스그룹 계열 연구소다.

‘자연의 결대로 사람을 깨우고, 기업을 키우고, 사회를 바꾸다’라는 미션 하에 ▲개인의 인생과 행복을 위한 ‘생각산책’ ▲기업의 성장과 발전을 돕는 ‘사람경영포럼’ ▲사회의 교육과 번영을 위한 ‘청춘어람 교육혁신 프로젝트’를 운영하고 있다.