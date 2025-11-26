[인사] 삼성화재 2026년 임원 인사 명단

인사입력 :2025/11/26 15:23

◇부사장 승진 

권종우, 김선문, 원동주, 한호규

◇상무 승진 

김재형, 김현재, 나종원, 박무룡, 백동헌, 윤소연, 이준구

삼성화재

