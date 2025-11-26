ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 삼성화재 2026년 임원 인사 명단
인사
입력 :2025/11/26 15:23
손희연 기자
◇부사장 승진
권종우, 김선문, 원동주, 한호규
◇상무 승진
김재형, 김현재, 나종원, 박무룡, 백동헌, 윤소연, 이준구
손희연 기자
kunst@zdnet.co.kr
삼성화재
