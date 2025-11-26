"김부장님도 편하게"...미리캔버스, 직장인 실무 템플릿 강화

미리디(대표 강창석)가 운영하는 비주얼 커뮤니케이션 플랫폼 ‘미리캔버스’가 직장인 실무 특화 비즈니스 템플릿을 강화했다고 26일 밝혔다.

이번 템플릿 강화를 통해 미리캔버스는 기존 10~15페이지에서 20~30페이지까지 장표 구성과 깊이를 확대했다. 글로벌 비즈니스 로드맵, 전사 운영 효율화, 수익성 개선 방안, 시장 진출 분석 및 계획 등 다양한 상황별 전략 수립이 가능한 비즈니스 템플릿을 세부 테마별로 선보인다.

강화된 템플릿은 컨설팅 결과물 수준의 프레젠테이션 흐름으로 설계됐다. 텍스트만 변경하면 실무에 바로 적용할 수 있어 직장인들의 프레젠테이션 구성과 디자인 부담을 획기적으로 줄여준다.

추가 편집이 필요할 경우, 자체 개발한 디자인 전용 AI 엔진 ‘미리클넷’이 작업 편의를 돕는다. 3천만 건 이상의 디자인 데이터를 학습한 미리클넷은 콘텐츠의 목적과 레이아웃, 분위기 등 디자인 맥락을 읽고 사용자의 프레젠테이션에 맞는 이미지와 아이콘·일러스트를 추천한다.

미리캔버스 비즈니스 템플릿 예시

미리캔버스는 향후 각 업계 유명 전문가와 협업한 비즈니스 템플릿 공개를 비롯해 직장인 대상 프레젠테이션 솔루션을 고도화할 방침이다.

서민웅 미리디 마케팅 총괄이사는 “이번 비즈니스 템플릿 강화로 기획이나 보고에 도움이 되는 프레임과 플로우를 담은 고품질 템플릿을 제공할 수 있게 됐다”며, “간단한 편집만으로도 전문적인 프레젠테이션을 제작할 수 있어 직장인의 업무 효율성과 생산성 향상에 기여할 것”이라고 말했다.

