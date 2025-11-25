KMI한국의학연구소 광화문·강남센터, 1·2위 차지

KMI한국의학연구소(이하 KMI)는 고용노동부와 산업안전보건공단이 주관한 ‘2025년 민간재해예방기관 평가’에서 광화문검진센터와 강남검진센터가 각각 전국 1위와 2위를 수상했다고 밝혔다.

KMI 광화문검진센터와 강남검진센터는 전국 244개 기관을 대상으로 한 2025년 민간재해예방기관 평가 특수건강진단 부문에서 각각 총점 1067점과 1000점을 기록해 1위와 2위로 선정되어 한국산업안전보건공단 이사장 표창을 수상했다. 운영체제 점수, 충실성, 업무성과 등 모든 평가항목에서 높은 점수를 받았고, 이로써 6회 연속 최고등급인 S등급을 획득했다고 KMI 측은 전했다.

(제공= KMI한국의학연구소)

광화문검진센터는 2024년 상반기 민간재해예방 평가 보건관리전문기관 부문에서도 129개 기관 중 1위를 기록해 이날 행사에서 한국산업안전보건공단 이사장 표창을 별도로 수상했다.

2025년 특수건강진단기관 평가에서 광화문검진센터와 강남검진센터뿐만 아니라 광주검진센터도 5회 연속 최고등급을 획득했고, 여의도·수원·부산검진센터도 각각 2회 연속 최고등급을 받았으며, KMI 대구검진센터와 제주검진센터는 올해 처음으로 최고등급을 획득하며 전국 8개 KMI 검진센터 모두가 최고등급을 받았다.

김경연 KMI 직업환경의학센터장(직업환경의학과 전문의)은 “이번 평가에서 KMI 전국 모든 센터의 특수건강진단 역량이 최고 수준으로 인정받고 특히 광화문검진센터와 강남검진센터는 전국 1위와 2위를 수상해 기쁘다“며 ”근로자 건강 보호는 산업 현장의 지속 가능성과 직결되는 만큼, 앞으로도 직업병 예방과 지역 산업보건 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.