마크애니, 아시아대양주 24국 ICT협의체 '아소시오' 보안상 수상

마크애니(대표 최종욱, 최고)는 아시아대양주 24개국 ICT 협의체 ASOCIO(아소시오, Asian-Oceanian Computing Industry Organization)가 선정한 ‘ASOCIO Cybersecurity Award 2025’를 수상했다고 25일 밝혔다.

이번 수상은 글로벌 디지털 경제 환경에서 마크애니가 펼쳐온 사이버보안 기술 혁신과 산업 기여도가 공식적으로 인정받은 결과다.

아소시오(ASOCIO)는 공식 발표문을 통해 마크애니를 “디지털 경제 발전을 이끄는 선도 기업이자, 미래 대비형 혁신을 실천하는 트레일블레이저”라고 평가했다. 특히 데이터 보안, 디지털 권리 보호, 비가시성 워터마크 기반의 콘텐츠 추적 기술 등의 성과가 수상 배경으로 꼽혔다.

마크애니 최종욱 대표(왼쪽 세 번째)가 아소시오(ASOCIO) Award에서 상을 받고 있다. (사진=마크애니)

마크애니 최종욱 대표가 싸이퍼마크(Ciphermark)를 청중들에게 소개하고 있다.(사진=마크애니)

시상식은 지난 11월 11일 대만 타이베이에서 열린 'ASOCIO Digital Summit 2025' 공식 행사에서 이뤄졌다. 마크애니는 행사 기간 중 글로벌 ICT 관계자들과의 네트워킹과 피치 세션에 참석했고, 이 자리에서 마크애니의 차세대 비가시성 워터마크 기술 ‘싸이퍼마크(Ciphermark)’를 소개했다.

'ASOCIO Award'는 역내 ICT 기업 가운데 디지털 혁신 공헌도를 기준으로 매년 수상자를 선정한다. 아시아대양주 지역에서 가장 권위 있는 ICT 시상 프로그램으로 꼽힌다. 마크애니는 이번 수상을 계기로 글로벌 파트너십 강화와 해외 시장 확장 전략을 가속할 계획이다.

마크애니 최종욱 대표는 “ASOCIO로부터 사이버보안 분야의 기술 리더십을 인정받은 만큼, 글로벌 디지털 환경에서 더욱 강력한 보안, 신뢰 기술을 제공하겠다. 싸이퍼마크(Ciphermark)를 중심으로 글로벌 시장에서 콘텐츠 보호 표준을 선도할 것”이라고 밝혔다.