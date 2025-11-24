챗GPT에 1천번 물어도 비슷한 답변뿐...베이징대 연구진, 해결책 찾았다

대규모 AI 언어모델이 JSON 같은 정해진 형식으로 답변을 만들 때, 문법적으로는 맞지만 비슷비슷한 답변만 반복한다는 문제가 새로운 연구로 확인됐다. 중국 베이징대 연구팀은 이 문제를 해결하기 위해 AI가 답변을 만드는 과정을 추적하고, 덜 사용된 답변 방식을 선택하도록 유도하는 새로운 방법을 개발했다. 이 기술은 답변의 다양성을 크게 높이면서도 처리 속도는 기존의 약 88% 수준을 유지했다.

AI에게 1,000개 답변 요청했더니 전체 가능성의 20%만 사용

해당 논문에 따르면, 연구팀은 현재 가장 많이 쓰이는 '아웃라인스'라는 AI 도구를 테스트했다. 이메일 주소와 웹 색상 코드를 만드는 규칙을 정해주고 각각 1,000개씩 답변을 요청했다. 그 결과 놀라운 사실이 드러났다. 이메일 주소의 경우 AI가 사용할 수 있는 전체 답변 방식 중 겨우 18.60%만 활용했고, 웹 색상 코드는 더 심각해서 16.96%만 사용했다.

쉽게 말해 AI는 문법상 만들 수 있는 다양한 형태의 답변 중 극히 일부만 반복해서 생성했다는 의미다. 예를 들어 이메일 주소에서 큰따옴표를 사용하는 특별한 형식이나, 웹 색상에서 HSL이라는 표현 방식은 전혀 만들어지지 않았다. 연구팀이 AI의 창의성을 높이는 설정값을 조정해봤지만 상황은 크게 나아지지 않았다. 이메일 주소의 다양성이 23.26%로 약간 올랐을 뿐, 여전히 대부분의 가능한 형태는 사용되지 않았다.

AI가 지나간 길을 기록해서 새로운 답변 방향으로 유도

연구팀이 만든 새로운 방법의 핵심은 AI가 답변을 만드는 과정을 계속 기록하고, 이 기록을 바탕으로 AI가 덜 사용한 방식을 선택하도록 유도하는 것이다. 구체적으로 AI가 답변을 만들 때 거쳐 간 모든 단계를 전체적으로 추적한다. 그리고 상대적으로 덜 사용된 경로에는 가산점을 주어 AI가 새로운 형태의 답변을 탐색하도록 돕는다.

하지만 단순히 가산점만 주면 AI가 같은 곳을 계속 맴돌며 끝없이 반복하는 문제가 생길 수 있다. 이를 막기 위해 연구팀은 한 번의 답변 생성 과정에서 각 단계를 얼마나 방문했는지도 별도로 기록했다. 그리고 자주 방문한 단계로 다시 가려는 선택에는 감점을 부여했다. 또한 상황에 따라 가산점과 감점의 강도를 자동으로 조절하는 장치도 추가해 지나친 조정을 방지했다.

답변 다양성 최대 45% 향상, 처리 속도는 88% 유지

연구팀은 이메일 주소, 웹 색상 코드, JSON 형식 데이터, 그리고 특정 단어를 피하는 답변 등 네 가지 규칙으로 새 방법을 시험했다. 큐웬2.5 모델을 사용해 각 규칙 당 1,000개씩 답변을 만든 결과, 기존 방법과 비교해 평균적으로 AI가 활용하는 답변 단계가 45%, 단계 간 이동 방식이 12%, 전체 답변 경로가 40% 증가했다.

답변 내용의 다양성을 측정하는 '벤디 점수'라는 지표는 평균 90% 올랐다. 이메일 주소의 경우 활용 단계가 18.60%에서 95.35%로, 웹 색상 코드는 16.96%에서 62.49%로 대폭 증가했다. 특히 특정 단어를 피하는 규칙에서는 유효한 모든 답변 단계를 활용하는 데 성공했다. 이렇게 다양성이 크게 향상됐는데도 처리 속도는 기존 방법의 평균 88.8% 수준을 유지했다. 추가 계산 과정이 필요해 약간 느려졌지만, 다양성 향상을 고려하면 충분히 받아들일 만한 수준이다.

창의성 설정값 높여도 새 방법이 여전히 우수, 품질도 유지

연구팀은 AI의 창의성을 높이는 설정값을 더 올린 상태에서도 추가 실험을 진행했다. 기존 방법의 다양성이 조금 나아지긴 했지만, 새 방법은 여전히 모든 측정 항목에서 앞섰다. 흥미롭게도 새 방법의 다양성 지표는 기본 설정 대비 약간 줄었는데, 이는 창의성 설정과 새 방법의 유도 장치가 서로 경쟁하기 때문이다.

답변 품질 측면에서도 중요한 발견이 있었다. 특정 단어를 피하는 규칙으로 만든 답변의 자연스러움을 분석한 결과, 창의성 설정을 높였을 때 기존 방법은 답변이 매우 부자연스러워졌지만, 새 방법은 기본 설정에서 다양성과 자연스러움의 더 나은 균형을 보여줬다.

각 구성 요소의 역할을 분석한 결과, 세 가지 핵심 장치(가산점, 감점, 자동 조절)가 모두 중요한 역할을 했다. 가산점을 제거하자 성능이 기존 방법보다 낮아졌고, 감점을 제거하면 답변 생성 과정이 불안정해져 제대로 된 답변을 거의 만들지 못했다.

실제 소프트웨어 테스트에서 검증 범위 최대 13% 확대

연구팀은 실제 활용 사례로 오픈소스 프로그램 라이브러리를 테스트하는 실험을 진행했다. 이메일 검증 프로그램과 웹 색상 변환 프로그램을 대상으로 생성된 테스트 데이터가 프로그램 코드를 얼마나 검증하는지 측정했다. 새 방법으로 만든 테스트 데이터는 이메일 검증 프로그램에서 46.19%에서 59.08%로 약 13%p 향상됐고, 웹 색상 변환 프로그램에서는 78.04%에서 83.18%로 약 5%p 상승했다.

이는 다양한 형태를 포함하는 테스트 데이터가 소프트웨어의 더 많은 부분을 실행하고 잠재적 오류를 발견하는 데 효과적임을 입증한다. 예를 들어 규칙상으로는 맞지만 프로그램의 기본 설정에서는 허용하지 않는 특별한 이메일 형식을 생성함으로써 예외 처리 기능을 테스트할 수 있었다.

FAQ ( ※ 이 FAQ는 본지가 리포트를 참고해 자체 작성한 내용입니다.)

Q1. 정형화된 답변 생성이란 무엇이며 왜 중요한가요?

A: 정형화된 답변 생성은 AI가 JSON, XML 같은 정해진 형식을 따르는 답변을 만들도록 강제하는 기술입니다. 자율 AI 시스템이나 자동화 프로그램에서 AI 답변을 처리하려면 정확한 형식이 필수적이기 때문에 중요합니다.

Q2. 기존 방법의 답변이 비슷비슷한 이유는 무엇인가요?

A: AI는 학습한 데이터를 바탕으로 단어를 예측하므로 자연어에서 흔한 패턴을 선호합니다. 문법적으로는 맞지만 드문 형태는 학습 데이터에 적게 등장해 거의 생성되지 않습니다. 기존 방법은 문법만 검사할 뿐 다양성을 높이지 않습니다.

Q3. 이 새로운 방법을 실제로 어떻게 활용할 수 있나요?

A: 소프트웨어 테스트에서 다양한 특수 상황을 포함하는 테스트 데이터를 자동으로 만들거나, 자율 AI 시스템이 다양한 행동 계획을 수립하도록 돕는 데 활용할 수 있습니다. 또한 기계학습 학습용 데이터 확보에도 유용합니다.

