유베이스그룹, 센터링크 인수…AI 컨택센터 고도화

유베이스그룹이 상담 애플리케이션 개발 역량을 확보하기 위해 기업을 인수했다.

유베이스그룹은 서울 중구 본사에서 센터링크와 인수 협약식을 체결했다고 24일 밝혔다. 행사에는 유베이스그룹 권기둥 경영혁신총괄, 김성태 센터링크 대표, 홍정희 센터링크 상무 등이 참석했다.

유베이스 그룹은 27년간 쌓아온 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO) 운영 노하우 바탕으로 콜 인프라부터 인공지능(AI) 기반 솔루션까지 100% 기술 내재화를 완성해 왔다. 여기에 센터링크의 상담관리시스템 역량을 더해 고객사별 요구에 최적화된 컨택센터 서비스를 강화할 방침이다.

(왼쪽)김성태 센터링크 대표, 권기둥 유베이스그룹 경영혁신총괄.(사진=유베이스그룹)

센터링크는 2007년 설립 이후 공공, 금융, 유통 등 다양한 산업의 상담 애플리케이션을 구축하며 개발 경험을 확보해 왔다. 특히 마이크로서비스 아키텍처(MSA) 기반 기술, 세밀한 고객 니즈 분석, 안정적인 기간계 연동 경험을 축적해 시장 내 기술 신뢰도를 높였다.

센터링크가 보유한 모듈화 개발 능력은 유지보수성과 재사용성을 동시에 높일 수 있는 강점으로 평가된다. 유베이스그룹은 이를 내재화해 서비스형 소프트웨어(SaaS) 시장 진출을 추진하고 고객 맞춤형 개발 체계를 한층 고도화할 계획이다.

또 유베이스그룹은 이번 인수를 통해 숙련된 개발 인력과 프로젝트 관리 역량을 확보해 전체 기술 체계를 강화한다는 전략도 병행한다. 이를 기반으로 통합 컨택센터 기술 기업으로의 성장을 가속할 전망이다.

목진원 유베이스그룹 대표는 "센터링크 인수는 우리 기술 경쟁력을 강화시키고 고객에게 더욱 안정적이고 혁신적인 상담솔루션을 제공하기 위한 전략적 결정"이라며 "우리가 보유한 AI 기술에 센터링크의 상담관리시스템 개발 역량을 결합해 고객 상담 시장에서 독보적인 기술적 우위를 확보하겠다"고 밝혔다.