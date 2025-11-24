은행 이어 가상자산업도…초국경 범죄 관련 의심거래 보고한다

금융정보분석원(FIU)이 초국경 범죄와 연루된 자금 세탁을 줄이기 위해 은행업권을 시작으로 의심 거래 보고를 받는다.

24일 FIU는 금융감독원과 금융업권 협회와 핀테크·디지털자산거래소 공동협의회 등과 자금세탁방지 유관기관 협의회를 열었다고 밝혔다.

FIU는 지난 주 은행업권과 함께 일부 의심거래 유형을 분석하고 추출하기 위한 기준을 마련했다. 이 기준에 맞춰 은행업권은 의심거래를 일제히 보고하고 있으며 다른 업권도 의심거래 보고가 이뤄진다.

보고된 의심거래들은 FIU에서 전략 분석을 거쳐 검찰, 경찰 등 법집행기관에서 범죄조직 적발에 활용될 예정이다.

일부 은행 동남아시아 해외지점이나 자회사회사 자금세탁방지가 소홀히 이뤄진 사실이 발견돼 FIU는 자금세탁 방지 내부 통제 강화를 주문했다.

이형주 원장은 “FIU는 캄보디아 사건에 한정하지 않고 향후 발생 가능한 초국경 범죄에 대한 대응을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.