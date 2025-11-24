쌍둥이 부모 44.1% 아이의 정서적 불안은 ‘내 탓’

인구보건복지협회, ‘쌍둥이 육아공감 캠페인’ 설문 결과

쌍둥이 부모 5명 중 2명 이상은 아이의 정서적 불안이 본인 때문이라고 생각하는 것으로 나타났다.

인구보건복지협회(이하 협회)는 지난 9월 쌍둥이(다둥이)가정(임신·출산·육아 부모)을 대상으로 진행한 ‘2025년 제2차 육아공감 캠페인’ 결과를 발표했다.

통계청에 따르면 한국의 전체 출생아 중에서 다태아가 차지하는 비율은 2024년 5.7%로 2000년 1.7%에 비해 약 3배 증가한 것으로 나타났다.

또 한국의 다태아 출산율은 26.9건으로 세계 다태아 출산율 데이터(HMBD)에 포함된 27개 주요국 중 두 번째로 높게 나타났으며, 고차 다태아(세쌍둥이 이상) 출산율은 가장 높은 수준(0.59건)으로 다태아 가정에 대한 지원이 필요한 것으로 확인됐다.

정부는 제4차 저출산·고령사회기본계획(2021~2025)에서 다자녀 지원 확대를 주요 추진 과제로 선정하며 다자녀 기준을 3명에서 2명으로 개선 추진하고 있으나, 국내 다태아 지원을 위한 수요 파악과 실태조사 자료는 매우 부족하며 실효성 있는 정책 또한 없는 실정이다.

올해 ‘제2차 쌍둥이 육아 공감 캠페인’은 쌍둥이 가정을 대상으로 양육 스트레스 및 육아지원 방향 설문을 통해 쌍둥이 부모의 심리‧정서적 어려움 완화와 맞춤형 정책을 파악하고자 실시됐으며, 검사도구는 육아정책연구소의 한국 영유아 교육 보육패널 설문지를 사용했다.

조사에 따르면 쌍둥이 자녀 연령대는 만2-3세(29.9%)가 가장 높았으며, 12-23개월(28.1%), 0-11개월(16.8%), 만4-5세(14.1%), 만6세 이상(11.1%) 순으로 나타났다.

쌍둥이 주 양육자는 어머니(75.6%), 조부모(9.6%), 아버지(9.1%) 순으로 나타났으며 공공 아이돌보미, 민간 육아도우미, 친인척이 뒤를 이었다.

‘우리나라는 전반적으로 쌍둥이를 양육하기 좋은 환경이다’라는 문항에는 ‘그렇지 않다(25.1%)’라는 응답이 ‘그렇다(18.5%)’ 보다 많아, 다태아 가정이 체감하는 양육 환경의 한계를 알 수 있다.

양육 스트레스와 관련해 쌍둥이 부모의 가장 큰 양육 스트레스 요인은 ‘양육비 부담’(67.3%)(대체로 그렇다+매우 그렇다, 이하 동일 적용)으로 다자녀를 동시에 양육해야 하는 경제적 압박이 가장 심각한 문제로 나타났다.

또 절반 이상(50.9%)이 ‘아이 한 명이었으면 훨씬 더 양육이 수월했을 것 같다’고 답해, 쌍둥이 양육의 현실도 단적으로 보여줬다.

특히 아이의 정서적 불안을 ‘내 탓’으로 느끼는 죄책감도 44.1%로 높은 수준이었으며, 응답자 4명 중 1명은 ‘좋은 부모가 될 수 있을지 확신이 없다’(27.3%)고 답해 쌍둥이 부모의 정서적 부담은 높고 자신감은 낮은 수준임을 시사했다.

반면 사회적 지원은 낮은 것으로 나타났다. 조사에 따르면 ‘긴급한 상황에서 자녀 돌봐줄 사람이 있다’고 응답한 비율은 60.6%였으나, 대부분이 부모님이나 친인척(93.7%)에 의존하고 있었으며 ‘아이돌보미 등 공적 돌봄 서비스’(3.4%) 활용은 매우 제한적이었다.

쌍둥이 부모에 대한 정서적지지 관계 역시 취약한 것으로 나타났는데, ‘외로울 때 의지할 수 있는 사람이 있다’는 응답은 82.2% 였지만, 여전히 5명 중 1명(17.8%)은 정서적 지지망이 부재하다고 답했다.

2025년 제2차 ‘쌍둥이 육아공감 캠페인’ 인포그래픽(제공=인구보건복지협회)

또 육아지원제도 시간 관련 정책 중 실제 이용률은 육아휴직(68.4%), 가족돌봄휴가(40.9%), 육아기 근로시간 단축(34.7%), 임신기 근로시간 단축(31.1%), 재택근무(30.5%) 순으로 나타났으며, 중요도 인식에서는 육아휴직이 53%로 시간 관련 정책 중 육아휴직이 가장 중요한 정책으로 나타났다.

가장 중요한 육아지원정책으로는 ‘가정 내 돌봄이 가능한 제도 강화’(37.5%), 가장 필요한 정책으로는 ‘재정지원’(25.3%)이 꼽혔다. 특히 쌍둥이 양육 시 ‘돌봄 및 교육비’(45.3%)가 가장 큰 부담으로 조사돼 쌍둥이 가정의 실질적 양육비 경감과 일‧가정양립 제도 활성화를 통한 직접 돌봄 강화가 필요함을 시사했다.

육아정책연구소 김나영 연구위원은 “협회에서 실시한 이번 조사로 쌍둥이 자녀 양육에 대한 부담이 보다 적극적으로 완화될 필요가 있음을 재확인할 수 있었다”며 “따라서 쌍둥이 가족 행복 네트워크 내 연구기관으로서 육아정책연구소는 향후 보다 다양한 육아환경에 놓여 있는 부모들에 대한 심도 있는 연구를 기획하고 수행해 쌍둥이 양육 부모들에게 실효성 있는 정책제언을 함으로써 그 역할을 다하고자 한다”고 밝혔다.

이삼식 인구보건복지협회 회장은 “이번 조사를 통해 쌍둥이 부모들이 겪고 있는 현실적 어려움을 뚜렷하게 알 수 있다”며 “협회는 쌍둥이 육아 가정에 실질적인 도움과 지원을 위해 지속해서 쌍둥이 가족 행복 네트워크 기관과 협력하여 다각도로 대응해나가겠다”고 밝혔다.

전명욱 중앙난임·임산부심리상담센터 센터장은 “쌍둥이 부모의 피로는 단순한 육체적 부담이 아니라, ‘잘해야 한다’는 책임감과 돌봄 공백이 겹치며 생기는 정서적 고립의 문제로 볼 수 있다”며 “센터는 이러한 부모들의 마음을 이해하고, 일상 속에서 지지와 회복이 가능하도록 협력 방안을 함께 모색해 나가겠다”고 밝혔다.