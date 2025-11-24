스트라타시스, 트라이톤 테크놀로지스 인수

글로벌 3D 프린팅 솔루션 기업 스트라타시스는 산업용 금속 3D 프린팅 기업 트라이톤 테크놀로지스에 투자하고 적층제조(AM) 산업 리더십을 강화한다고 24일 밝혔다.

스트라타시스는 최근 트라이톤 투자 라운드에 참여해 초기 소수 지분을 확보했다. 회사 선택에 따라 지분을 확대하고 향후 소유권을 확보할 수 있게 됐다는 설명이다.

트라이톤의 리셀러 네트워크 지원과 영업 및 마케팅 시너지 효과 활용에 중점을 두고 양사 간 긴밀한 협력을 촉진하기 위해 단계적 상업적 협약도 채결했다.

스트라타시스는 첨단 산업용 생산 등급 금속 및 세라믹 기술을 확보한다. 광범위한 적층제조 솔루션을 포괄적으로 제공하는 종합 엔드투엔드 업체로서 입지를 강화한다.

트라이톤의 핵심 기술인 몰드젯은 금속 및 세라믹 적층제조 분야 공정이다. 기하학적 부품 생산을 위해 설계됐다. 스트라타시스의 폴리머 제팅 전문성을 보완한다.

트라이톤의 금속 및 세라믹 솔루션은 연속 생산에 초점을 맞추고 있으며, 대규모 제조라는 산업계의 주요 트렌드를 해결하려는 스트라타시스의 전략과 부합한다.

오퍼 벤 주르 트라이톤 테크놀로지스 최고경영자(CEO)는 "이번 협력을 통해 제품 범위를 확장하고, 고객이 산업 생산 기준을 충족하는 정밀 금속 및 세라믹 부품 생산을 위해 적층제조 기술을 채택할 수 있는 확신을 줄 것"고 말했다.

요아브 제이프 스트라타시스 최고경영자(CEO)는 "트라이톤이 부품 품질과 비용 효율성을 소비재 및 서비스 중심으로 구축된 지속 가능한 비즈니스 모델을 갖춘 것을 확인했다"며 "이번 협약으로 잠재 시장을 확장시킬 것"이라고 밝혔다.