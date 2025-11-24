팔도, ‘왕뚜껑’ 모델 페이커와 토크콘서트 성료

종합식품기업 팔도는 글로벌 e스포츠 스타 ‘페이커’ 이상혁 선수와 함께한 ‘킹스브레이브(KING’s BRAVE) 토크콘서트‘를 성황리에 마무리했다고 24일 밝혔다.

이번 이벤트는 왕뚜껑 킹스브레이브 프로모션 성료를 기념해 22일 서울시 강남구 C-SQUARE(씨스퀘어)에서 개최됐다. 한정판 왕뚜껑 구매 고객 중 추첨으로 선정한 100명이 참석했다.

행사 콘셉트는 ’모두에게 왕의 용기를‘이다. ‘페이커’의 ‘용기(勇氣)’와 왕뚜껑의 큰 ‘용기(容器)’를 결합한 브랜드 슬로건으로 도전과 응원의 메시지를 담았다.

팔도, ‘왕뚜껑’ 브랜드 모델 ‘페이커의 킹스브레이브 토크콘서트’ 성료. (제공=팔도)

팔도는 왕뚜껑 메인 컬러를 활용한 무대 디자인과 제품을 형상화한 다양한 오브제를 설치해 행사 몰입도를 높였다.

이날 ‘페이커’는 팬들과 소통하고 시상식, 미니게임, 포토타임을 진행했다. ‘왕뚜껑과 함께하는 순간’을 주제로 한 콘테스트 수상작도 공개됐다.

최한흠 팔도 마케팅 담당은 “팔도는 최근 팔도비빔면 ‘금(金) 60돈 증정 프로모션’, 이천햅쌀 비락식혜 ‘SNS 댓글 이벤트’ 등 소비자 참여 이벤트를 확대하고 있다”며, “차별화된 브랜드 가치와 경험을 전달하기 위한 다양한 마케팅 활동을 이어가겠다”고 말했다.