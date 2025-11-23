공공조직은행-보건의료인국가시험원-장기조직기증원, 시민 대상 심폐소생술 교육

한국공공조직은행은 한국보건의료인국가시험원, 한국장기조직기증원과 함께 ESG-S(사회적 책임) 기반의 공동 사회공헌활동으로 시민 대상 심폐소생술(CPR) 교육을 운영했다고 밝혔다.

이번 교육은 국민의 생명 보호 및 응급상황 대응 역량 강화를 목적으로 공공기관 간 협력을 통해 진행되었으며, 정부 국정과제 ‘기본이 튼튼한 사회’실현에 기여하고자 사회공헌 프로그램을 공동 개발·운영했다.

3개 보건의료기관이 공동사회공헌활동으로 시민 대상 심폐소생술 교육을 진행했다(제공=한국공공조직은행)

교육은 ▲심정지 인지 및 초기 대응 절차 ▲성인 대상 심폐소생술 이론 및 실습 ▲자동심장충격기(AED) 사용법 및 실습 등으로 구성되었으며, 참가자는 CPR 마네킨과 AED 트레이너를 활용한 직접 실습을 통해 실제 응급상황 대응 능력을 향상시킬 수 있었다.

백형학 한국공공조직은행 은행장직무대행은 “이번 공동 CPR 교육을 통해 시민이 응급상황에 적극적으로 대응할 수 있는 토대를 마련했으며, 앞으로도 공공기관으로서 생명을 존중하고 사회적 책임을 실현하는 데 지속적으로 기여할 것”이라고 밝혔다.

세 기관은 이번 공동사회공헌활동을 계기로 생명을 살리는 문화 확산을 위해 지속적인 사회공헌활동을 이어갈 계획이다.