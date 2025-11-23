삼성 '비스포크 AI 콤보', 美 매체 호평 받아

삼성전자가 올해 4월 미국에 출시한 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'가 미국 유력 매체들로부터 호평을 받았다.

23일 업계에 따르면 삼성전자는 미국 주택 구조에 특화된 벤트(Vented) 타입 '비스포크 AI 콤보'로 미국 세탁 시장을 적극 공략하고 있다. 벤트는 배기식 건조방식으로 히터를 통해 만들어진 뜨거운 공기로 옷을 건조 후 남은 공기를 밖으로 배출한다. 건조속도가 빠르다는 장점이 있다.

미국 주택 구조에 특화된 벤트 타입 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기 라이프스타일 이미지.(사진=삼성전자)

벤트 타입의 '비스포크 AI 콤보'는 세탁기와 건조기가 하나의 제품으로 합쳐져 편의성을 갖춘 동시에 벤트 구조 적용으로 빠른 건조속도를 제공해, 실용성과 효율을 중시하는 미국 시장에서 큰 인기를 끌고 있다.

미국의 유력 전자제품 평가 전문지 '트러스티드 리뷰'는 이달 중순 '비스포크 AI 콤보'의 벤트 타입 제품 체험기를 통해 "완벽한 세탁∙건조가 가능한 환상적인 세탁건조기"라고 극찬했다.

트러스티드 리뷰는 해당 제품이 사용하기 쉽고 강력한 성능까지 갖췄다고 평가하며, 기존 단독 세탁기와 벤트 타입 건조기를 대체할 수 있는 제품이라고 소개했다.

특히 건조 코스가 끝난 뒤 자동으로 문이 열려 세탁물을 보송하게 유지하는 '오토 오픈 도어' 기능이 유용하다고 밝혔다.

미국 주택 구조에 특화된 벤트 타입 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기 라이프스타일 이미지.(사진=삼성전자)

또 스마트싱스와 연동한 자동화 기능과 직관적인 작동 방법도 편리하다고 전했다.

미국 가전 전문매체 '굿하우스키핑'은 '비스포크 AI 콤보' 벤트 타입 제품을 자체 테스트한 결과, 우수한 성능을 갖췄다고 소개했다.

굿하우스키핑은 '비스포크 AI 콤보'가 초콜릿과 와인 등 진한 얼룩을 제거하는 면에서 뛰어난 성능을 보였다고 말했다. 또 건조 테스트에서 1시간 이내 건조가 완전히 끝났다며, 우수한 건조 성능을 호평했다.

이어 '비스포크 AI 콤보'가 공간∙시간 활용도가 높으며, 벤트 건조 방식을 적용해 단독 건조기와 견줄 만큼 건조시간이 빠르다고 설명했다.

미국 주택 구조에 특화된 벤트 타입 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기가 미국 가전 전문매체 '굿하우스키핑'으로부터 자체 품질 테스트를 통과한 우수 제품으로 소개됐다.(사진=삼성전자)

이 외에도 ▲세탁물에 맞춰 최적의 코스로 작동하는 'AI 맞춤 코스' ▲세탁물에 따라 적정 세제를 알아서 넣어주는 'AI 세제 자동 투입' ▲메뉴 탐색과 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있는 7형 LCD 터치스크린 등 '비스포크 AI 콤보' 세탁건조기의 높은 사용성과 편의성을 긍정적으로 평가했다.

관련기사

한편 '비스포크 AI 콤보'는 미국 유력 소비자 평가 매체 '컨슈머리포트'가 이달 발표한 '2025년 최고의 올인원 콤보 세탁기'에 선정됐다. '비스포크 AI 콤보'는 올인원 콤보 카테고리에서 2년 연속 1위를 차지하며 차별화된 경쟁력을 입증했다.

컨슈머리포트는 비스포크 AI 콤보에 대해 "강력한 세탁 성능과 높은 에너지∙물 효율을 제공한다"고 호평했다. 또 "세탁부터 건조까지 운전 과정에서 소음이 적고 진동의 거의 없다"고 강조했다. 이어 "일체형 세탁건조기 중 가장 큰 용량을 갖췄다"고 설명했다.