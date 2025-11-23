美서 폭풍 성장하는 네이버밴드…진출 11년만에 710만 가입자 돌파

2014년 미국 시장에 처음 진출한 네이버밴드가 11년 만에 700만명 이상의 가입자를 모으며 폭풍 성장하고 있다.

23일 네이버에 따르면 네이버밴드는 지난달 미국에서 월간활성사용자수(MAU) 710만명을 돌파했다. 이는 네이버밴드가 미국 현지 법인을 설립한 지 11년 만의 달성한 성과다. 당시 네이버밴드는 북미 시장을 겨냥해 캘린더와 보호자 기능을 추가하며 서비스 현지화에 집중했다.

네이버밴드는 북미 시장에 진출한 이후 2023년 10월 500만명, 지난해 10월 604만명의 MAU를 모으며 매년 100만명 이상 성장세를 기록 중이다.

네이버밴드는 미국 시장 진출 초기 중·고등학생 중심의 방과후 활동(ASA) 그룹을 중심으로 성장 기반을 다졌지만 이후 회사 업무를 중심으로 한 워크플레이스, 대학교 그룹, 종료 및 지역 커뮤니티로 이용자 그룹을 확장시켜 나갔다.

회사는 북미 시장에서의 성공 요인으로 단순한 친목 앱을 넘어 공지, 일정, 파일 공유 등 모든 과업 중심의 기능을 담아 ‘그룹 관리 도구’로서 완성도를 높인 전략을 꼽았다.

뿐만 아니라 네이버밴드는 북미 시장에서의 성장세를 지속하기 위해 글로벌 사용자들의 피드백을 적극적으로 반영한 대규모 재단장을 진행한 바 있다. 중요한 알림을 놓치지 않고, 모임 관리의 효율성을 높이고 싶다는 주요 국가 사용자들의 피드백을 청취해 사용자 인터페이스(UI)·사용자 경험(UX)을 개선한 것이다.

네이버 관계자는 “재단장 후 미국 앱스토어에서 긍정적인 평가가 이어지고 있다”며 “앞으로도 이용자들의 사용성을 적극적으로 청취해 글로벌 서비스로의 전환을 이끌어 나갈 전망”이라고 말했다.