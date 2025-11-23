SSG닷컴, 김장철 수산물 최대 40% 할인

대한민국 수산대전 참여...새우젓·굴·홍가리비 등 특가 판매

유통입력 :2025/11/23 10:18

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SSG닷컴은 오는 26일까지 해양수산부 주관으로 진행되는 11월 대한민국 수산대전에 참여해 김장철 수산물을 최대 40% 할인한다고 23일 밝혔다.

이번 행사는 정부 지원을 더해 제철 수산물을 합리적인 가격에 선보이고자 마련됐다. 통영 생굴(250g)을 30% 할인해 7천600원대, 홍 가리비(1kg)를 40% 할인해 8천900원대에 판매한다. 이마트 후방 물류 시설에서 출발하는 '쓱 주간배송'을 통해 오후 1~2시까지 주문하면 당일 배송 받아볼 수 있다.

이와 별개로 입점 파트너사 택배배송 상품도 할인한다. ▲새우젓 ▲멸치액젓 ▲천일염과 같은 김장 필수 재료에 이어 ▲명태 ▲고등어 ▲오징어 ▲조기 ▲마른멸치 ▲갈치 등 해산물도 준비했다.

(사진=SSG닷컴)

이승재 SSG닷컴 수산MD는 “해양수산부와 함께 마련한 이번 행사가 김장철 물가 부담을 완화하는 데 보탬이 되기를 기대한다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
SSG닷컴 수산물대전 해양수산부 김장 통영 굴 홍가리비 새우젓 멸치액젓 천일염

