국토부-서울시, 주택공급 확대 위한 협력 과제 실무 논의

국토교통부는 21일 서울시청 서소문 제2청사에서 서울특별시와 서울 등 주택공급 확대 방안을 논의하기 위한 실장급 실무 협의체를 구성하고, 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

이날 회의는 지난 13일 김윤덕 장관과 오세훈 시장 간 면담 후속조치로, 당시 두 기관이 서울 등 도심 내 주택공급의 조속한 추진을 위해서는 실무 소통과 협력 강화가 필요하다는 데 뜻을 모아 면담 이후 일주일 만에 열렸다.

국토부와 서울시는 근본적인 주택시장 안정을 위해서는 체계적인 주택공급 기반 마련이 필요하며, 특히 선호입지인 도심에 주택공급을 확대하는 것이 무엇보다 중요하다는 데에 공감했다. 실무회의를 통해 서울을 비롯한 도심 내 주택공급 활성화를 위한 제도개선 등 상호 간의 핵심 건의사항에 대해 논의했다.

국토부는 서울시에 유휴부지·노후 공공청사 등 서울에 위치한 국·공유재산 등을 활용한 주택 공급이 더욱 조속히 추진될 수 있도록 협조를 요청했다. 재개발·재건축 등 정비사업과 도심 공공주택 복합개발 사업 등 핵심적인 도심 주택공급 모델들을 원활하게 추진하는 데 필요한 과제들도 건의했다.

국토교통부 전경

서울시는 민간 주택공급 활성화 등을 위해 지난 간담회 당시 건의과제를 포함해 총 22건을 건의했다.

두 기관은 이날 논의한 과제들을 주민 생활과 부동산 시장에 미치는 영향, 다른 지자체, 기존 제도와의 형평성 등을 종합적으로 고려하면서 합리적인 개선 방안을 모색해 나가자는 데에 뜻을 모았다.

김규철 국토부 주택토지실장은 “오늘 주택 관련 핵심 건의사항에 대해 두 기관의 생각을 가감없이 교환한 만큼, 기대효과와 시장에 미칠 파급력 등을 면밀히 고려해 주택시장 안정기조를 유지한 가운데 앞으로 해당 과제들을 구체화해 나갈 필요가 있다”며 “협의가 실질적인 주택공급 확대로 이어질 수 있도록 자주, 꾸준하게 만나면서 논의를 지속해나가자”고 제안했다.