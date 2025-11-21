밀크파트너스, 위치기반 미션형 서비스 ‘밀크 스텝’ 내달 출시

블록체인 기반 포인트 통합 플랫폼 ‘밀크(MiL.k)’를 운영하는 밀크파트너스(대표 조정민)는 리워드 경험을 오프라인으로 확장한 신규 기능 ‘밀크스텝(Milk Step)’을 오는 12월 출시한다고 21일 밝혔다.

밀크스텝은 밀크 앱에서 사용할 수 있는 GPS 기반 미션형 리워드 서비스로, 이용자가 제휴 매장을 방문하거나 설정된 걸음 수를 달성하면 밀크코인(MLK) 또는 제휴 쿠폰 등의 보상을 제공한다.

실생활 속 움직임만으로 리워드를 받을 수 있는 구조로, 위치 기반 알림 기능을 통해 인근 매장의 이벤트 정보를 실시간 확인하고 간편하게 참여할 수 있다.

이번 기능 추가는 기존 온라인 중심 포인트 교환 생태계를 오프라인까지 확장한 것으로, 단순한 이동과 방문이 실질적인 보상으로 이어지는 점이 특징이다. 이용자에게는 일상 속 성취감과 혜택을, 제휴사에게는 고객 접점 확대 및 오프라인 매장 유입 효과를 동시에 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

밀크파트너스는 밀크스텝 출시를 기념해 편의점 CU와 함께 첫 번째 프로모션을 진행할 예정이다. 이후 카페, 음식점 등 다양한 생활 업종으로 제휴 범위를 확대해 온·오프라인을 아우르는 리워드 생태계를 구축해 나간다는 전략이다.

조정민 밀크파트너스 대표는 “밀크스텝은 온라인 중심이던 리워드 경험을 오프라인 일상 속으로 확장하기 위한 시도”라며 “177만 이용자가 이동과 소비만으로도 혜택을 체감할 수 있도록 설계했으며, 앞으로도 다양한 파트너사와 협력해 실질적인 혜택을 제공하는 통합 로열티 플랫폼으로 자리매김하겠다”고 말했다.