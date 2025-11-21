"에어팟 1/5 크기"...혈류량 측정 ‘스마트 귀걸이’ 나왔다

미국 보스턴에 본사를 둔 웨어러블 업체 루미아가 ‘루미아2’라는 스마트 귀걸이를 공개했다고 뉴아틀라스 등 외신들이 최근 보도했다.

약 6년에 걸친 개발 끝에 탄생한 이 제품은 얼핏 보면 평범한 귀걸이처럼 보이지만, 왼쪽 귀걸이 뒷면에 적외선 센서를 내장해 뇌와 가장 가까운 귀동맥의 혈류량을 측정한다. 그 밖에도 심박수, 수면 추적, 체온, 등 주요 건강 지표를 실시간 제공한다.

각종 건강지표 외에 귀동맥의 혈류량을 측정해주는 스마트 귀걸이가 나왔다. (사진=루미아)

뇌로 향하는 혈류량은 에너지 수준, 집중력, 컨디션에 영향을 주지만 식사량이나 수분 및 카페인섭취, 수면 시간, 운동량 등에 따라 수시로 변해 정기적인 측정이 쉽지 않다는 한계가 있었다. 회사 측은 루미아2가 이 문제를 해결했다고 설명했다.

사진=루미아

루미아 공동 창립자 겸 최고경영자(CEO)는 다니엘 리는 "웨어러블 기기가 미국 의료비 지출의 90%를 차지하는 만성 질환 관리에 도움이 되려면 임상 등급의 데이터가 필요하다. 귀는 이런 데이터를 얻는 데 가장 이상적인 수단”이라며 “스마트 반지가 시계의 다음 세대를 보여주는 제품이었고, 스마트 귀걸이는 웨어러블 기기가 10년 넘게 약속해 온 의료의 미래를 마침내 열어주는 도약"이라고 밝혔다.

사진=루미아

루미아2는 플래티넘·티타늄 등 알레르기를 유발하지 않는 소재로 제작됐으며, 다양한 디자인에 골드·실버·투명 옵션으로 제공된다. 왼쪽 귀 뒤에 위치한 스마트 코어에는 센서·배터리·프로세서가 모두 내장돼 있어 어떤 귀걸이에도 부착할 수 있다.

관련기사

제품 무게는 1g, 크기는 에어팟의 5분의 1에 불과하다. 이 제품은 24시간 상시 착용을 목표로 설계됐으며, 모듈식 교체형 배터리를 적용해 귀걸이를 빼지 않고 충전이 가능하다. 배터리 팩 하나로 5~8일 동안 사용할 수 있다.

가격은 249달러(약 36만원)며, 건강 데이터를 확인하려면 월 10달러(약 1만 4천원)의 구독료를 내야 한다.