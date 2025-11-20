스트라드비젼, 유럽 부품 공급사 중 디지털 부문 '최고 혁신' 선정

인공지능(AI) 기반 영상 인식 소프트웨어 전문기업 스트라드비젼이 미래 모빌리티 발전에 기여하는 가장 혁신적이고 변혁적인 디지털 기술로 인정받아, 2025 CLEPA 혁신상 디지털 부문 Top SME 이노베이터로 선정됐다고 20일 밝혔다.
CLEPA 혁신상은 유럽 및 글로벌 자동차 산업에서 더 안전하고, 스마트하며, 지속 가능한 모빌리티 발전에 기여하는 서플라이어들의 우수 기술을 선정하는 권위 있는 시상식이다.
이번 수상은 스트라드비젼이 2023년 4월 CLEPA 정회원 가입에 이은 또 하나의 중요한 이정표이다. 스트라드비젼은 업계를 이끄는 글로벌 공급사, 전문가, 규제 기관과 함께 미래 자동차 기술과 정책 방향을 논의하는 핵심 파트너로 자리매김하고 있다.
이번 수상을 계기로 스트라드비젼은 유럽 시장 내 파트너와의 협업 확대, 소프트웨어 정의 차량(SDV) 기술 지원, 산업 전반의 혁신 및 규제 논의 참여 강화 등 글로벌 비전 인식 분야 리더십을 더욱 공고히 해 나간다는 계획이다.
스트라드비젼 SVNet은 ▲더 높은 정밀도의 공간 인식 ▲신뢰성 있는 실시간 객체 인식 ▲저조도 및 악천후 환경에서도 안정적 성능을 제공하여 차세대 자율주행 시스템 구현을 지원한다. 특히 SVNet은 다양한 차량 세그먼트 및 SoC 환경에서 유연하게 적용될 수 있도록 최적화됐다.
필립 비달 스트라드비젼 CBO는 "이번 수상은 스트라드비젼이 인식 성능을 기존 산업 표준을 훨씬 뛰어넘는 수준으로 끌어올리기 위해 노력해 온 개발 성과를 보여주는 것"이라며 "SVNet의 기술적 가치와 글로벌 시장 영향력을 다시 한번 입증하는 결과"라고 말했다.