"IT 복구·예방 스스로"…팀뷰어, 에이전트 '티아' 공개

팀뷰어가 기업 장애 대응부터 예방까지 스스로 해결할 수 있는 인공지능(AI) 에이전트를 내놨다.

팀뷰어는 21일까지 미국 샌프란시스코에서 여리는 '마이크로소프트 이그나이트 2025'에서 IT 문제 탐지와 해결을 자동으로 수행하는 에이전트 '티아'를 발표했다고 19일 밝혔다.

티아는 팀뷰어 원에 통합돼 원격 연결 기술과 디지털 직원 경험 역량을 통합한 형태다. 이를 통해 IT 운영을 능동적으로 지원할 수 있다.

팀뷰어가 기업 장애 대응부터 예방까지 스스로 해결할 수 있는 인공지능(AI) 에이전트를 내놨다. (사진=팀뷰어)

이 에이전트는 다양한 디바이스와 시스템에서 작동하며 세션·디바이스 데이터 기반으로 문제를 탐지·진단해 해결까지 이어지는 전체 흐름을 자동화한다. 패턴을 학습해 해결 방안을 제안하고 자동화를 위한 스크립트를 생성하는 기능도 수행한다.

또 로그인 오류나 설정 불일치, 애플리케이션 속도 저하 같은 반복적 장애는 정책 범위 안에서 자동 처리된다. 복잡한 문제는 IT 팀이 직접 관리하도록 분리해 운영 효율성과 안정성을 동시에 확보한다.

티아는 맞춤형 대시보드를 생성해 핵심 지표와 이상 징후, 성능 상태를 시각화해 IT팀이 장애를 사전에 예측할 수 있게 돕는다. 이를 통해 직원의 업무 중단을 줄이고 생산성을 높이는 디지털 경험을 제공한다.

티아 성능 핵심은 성능과 연결, 애플리케이션 지원, 계정 관리 기능을 수행하는 멀티 에이전트 프레임워크에 있다. 이 에이전트들은 서로 인텔리전스를 공유하며 문제 해결 속도를 끌어올리고 장기적인 시스템 안정성을 강화한다.

티아는 백그라운드에서 문제를 해결하면서 디지털 직원 경험 인사이트를 활용해 불편 요소를 제거하고 개선 영역을 가시화한다. 기업은 IT 인력 부담을 줄이는 동시에 업무 몰입도를 높이는 환경을 마련할 수 있다.

이 에이전트는 팀뷰어가 추진 중인 '자율 엔드포인트 관리' 비전의 핵심 요소로 평가받고 있다. 시스템이 인간의 가이드 아래 책임감 있게 작동하는 운영 모델을 지향한다는 설명이다. 세션 인사이트 기반의 전문 정보가 자동화로 확장돼 단일 세션을 넘어선 자율적 IT 운영을 구현한다.

관련기사

메이 덴트 팀뷰어 최고 제품 및 기술 책임자는 "티아는 기술이 스스로 작동하는 업무환경을 목표로 한 걸음 더 나아간 것"이라며 "지능형 시스템이 책임감 있게 주도적으로 행동하고 맥락을 학습하며 디지털 시대의 생산성을 재정의하는 에이전트 기반 미래의 시작"이라고 말했다.

이혜영 팀뷰어코리아 대표는 "티아는 IT 문제를 사전에 예방하고 자율적으로 해결함으로써 국내 기업들이 IT 인력의 부담을 줄일 것"이라며 "안정적인 IT 환경에서 직원 생산성을 극대화할 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 밝혔다.