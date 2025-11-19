아이엘, 휴머노이드 로봇 브랜드 '아이엘봇' 상표 출원

신기술 소재 전문기업 아이엘은 휴머노이드 로봇 사업의 전개를 위해 신규 브랜드 '아이엘봇(ILBOT)' 상표를 출원했다고 19일 밝혔다.

아이엘봇은 아이엘이 추진 중인 '로봇 기반 완전 자동화' 전략의 중심 브랜드다. 제조·물류·건설 등 인력난이 심각한 산업 현장에 적용할 수 있는 휴머노이드 로봇 플랫폼 구축을 목표로 한다.

이번 상표출원은 아이엘의 휴머노이드 로봇 사업이 한 단계 더 구체화됐음을 의미한다. 아이엘은 전고체 배터리를 비롯한 핵심 기술 자산을 아이엘봇 플랫폼에 접목해 로봇·배터리·광학·AI로 이어지는 그룹 내 기술 시너지를 극대화할 계획이다.

특히 국내 산업구조 변화에 대응해 '아이엘봇'을 중심으로 제조·물류 자동화 시장을 선점하겠다는 전략이다.

아이엘 관계자는 "아이엘봇은 아이엘이 글로벌 기업으로 도약하는 새로운 문을 여는 프로젝트"라며 "한국 제조·물류 현장의 인력 공백을 해결하고, 차세대 로봇 시장 패러다임을 선도하는 국가 대표 휴머노이드 로봇 브랜드로 키우겠다"고 말했다.