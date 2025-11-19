슈퍼워크-버핏서울, 피트니스센터 방문하면 토큰 준다

보상형 웹3 헬스케어 플랫폼 ‘슈퍼워크’를 운영하는 프로그라운드(대표 김태완)가 피트니스센터 ‘버핏그라운드’ 운영사 버핏서울과 ‘버핏그라운드 찾아가기’ 행사를 12월 9일까지 진행한다.

이번 행사는 야외에서 걷기, 달리기 등 운동을 즐기는 슈퍼워크 이용자들이 버핏그라운드 지점에 방문하면 별도로 보상을 제공하고, 이를 통해 무산소, 근력 강화 등 실내 운동에도 자연스럽게 관심을 높이고자 마련됐다.

행사는 3주간 ▲서울 역삼, 가산, 신도림, 삼성, 광화문, 도곡, 한티역, 마곡 ▲경기 성남 판교, 판교벤처타운 등 수도권 소재 버핏그라운드 지점 총 10곳에서 진행된다.

슈퍼워크, 버핏그라운드 방문하기 미션 시작

해당 지점에 도착한 슈퍼워크 이용자들은 앱 내 운동 지도에서 ‘보상 받기’ 문구를 터치해 현금화가 가능한 50 슈퍼워크 토큰(GRND)을 수령할 수 있다. 지점에서 100원 결제 후 영수증 리뷰를 작성하면 스포츠 음료도 획득 가능하다.

슈퍼워크는 이번 행사 외에도 걸음 수 측정 기술을 기반으로 트레드밀, 스텝밀 등 실내 운동 기구에서 걷거나 뛰면 보상을 지급하는 신규 운동 콘텐츠를 버핏서울과 함께 개발하고 내년 선보일 예정이다.

김태완 프로그라운드 대표는 “이용자들이 단순히 운동만 하기 보다는 버핏그라운드 방문 미션을 통해 좀 더 재미를 느낄 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “몰입감 높은 운동 경험과 슈퍼워크 리워드 생태계 확장을 위해 지속적으로 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.