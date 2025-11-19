슈퍼워크-버핏서울, 피트니스센터 방문하면 토큰 준다

"걷기, 달리기 등 야외 운동과 더불어 실내 운동에도 관심 유도"

중기/스타트업입력 :2025/11/19 13:19

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

보상형 웹3 헬스케어 플랫폼 ‘슈퍼워크’를 운영하는 프로그라운드(대표 김태완)가 피트니스센터 ‘버핏그라운드’ 운영사 버핏서울과 ‘버핏그라운드 찾아가기’ 행사를 12월 9일까지 진행한다.

이번 행사는 야외에서 걷기, 달리기 등 운동을 즐기는 슈퍼워크 이용자들이 버핏그라운드 지점에 방문하면 별도로 보상을 제공하고, 이를 통해 무산소, 근력 강화 등 실내 운동에도 자연스럽게 관심을 높이고자 마련됐다.

행사는 3주간 ▲서울 역삼, 가산, 신도림, 삼성, 광화문, 도곡, 한티역, 마곡 ▲경기 성남 판교, 판교벤처타운 등 수도권 소재 버핏그라운드 지점 총 10곳에서 진행된다.

슈퍼워크, 버핏그라운드 방문하기 미션 시작

해당 지점에 도착한 슈퍼워크 이용자들은 앱 내 운동 지도에서 ‘보상 받기’ 문구를 터치해 현금화가 가능한 50 슈퍼워크 토큰(GRND)을 수령할 수 있다. 지점에서 100원 결제 후 영수증 리뷰를 작성하면 스포츠 음료도 획득 가능하다.

관련기사

슈퍼워크는 이번 행사 외에도 걸음 수 측정 기술을 기반으로 트레드밀, 스텝밀 등 실내 운동 기구에서 걷거나 뛰면 보상을 지급하는 신규 운동 콘텐츠를 버핏서울과 함께 개발하고 내년 선보일 예정이다.

김태완 프로그라운드 대표는 “이용자들이 단순히 운동만 하기 보다는 버핏그라운드 방문 미션을 통해 좀 더 재미를 느낄 수 있도록 이번 행사를 기획했다”며 “몰입감 높은 운동 경험과 슈퍼워크 리워드 생태계 확장을 위해 지속적으로 콘텐츠를 선보일 것”이라고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
프로그라운드 버핏서울 슈퍼워크 보상 운동 버핏그라운드 행사 콘텐츠

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

적자기업 라포랩스는 SK스토아 인수 왜·어떻게 한다는 걸까

'서울 자가 대기업 김부장' 인사쟁이들은 이렇게 봤다

[써보고서] "하나로 들고, 둘로 녹음"…젠하이저 '프로파일 와이어리스'

구글, 신규 모델 '제미나이3' 출시…"추론력 최고치"

ZDNet Power Center