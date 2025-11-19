지마켓, 라자다 프로모션 매출 4배 증가…"거래액 급등"

지마켓이 글로벌 판매 채널로 연동한 ‘라자다(LAZADA)’ 할인 프로모션을 통해 글로벌 판매액이 4배 이상 증가했다고 19일 밝혔다.

지마켓은 지난 10일부터 13일까지 4일간 라자다에서 열린 ’11.11 Biggest Sale of the Year’에 참여해 싱가포르, 필리핀, 태국, 말레이시아, 베트남 등 동남아시아 5개국을 대상으로 K셀러 상품을 판매했다.

행사 기간 동안 라자다를 통한 해외 판매건수는 전주 동요일 대비 4배 이상(319%) 증가했고 총 거래액도 292% 늘었다. 행사에서 지마켓 상품이 메인으로 노출되면서, 첫날인 10일 행사 오픈 직후 거래액이 전주 동시간 대비 8배 이상(780%) 급증하기도 했다.

지마켓, ‘라자다’ 프로모션 매출 4배 껑충. (제공=지마켓)

5개국 합산 최대 거래액은 뷰티 카테고리의 ‘수분크림’이 차지했다. 2위는 가공식품군의 ‘과자·스낵’이다.

5개국 가운데 ‘필리핀’의 거래액 비중이 53%로 가장 높았다. 이어 싱가포르(18%), 태국(15%), 말레이시아(12%), 베트남(2%) 순으로 나타났다.

필리핀은 믹스커피, 초코과자 등의 ‘가공식품군’이, 싱가포르는 스킨케어, 바디크림 등의 ‘뷰티상품군’이, 말레이시아는 유산균 등 ‘건강식품군’ 주문이 많았다.

관련기사

현재 지마켓 글로벌 판매 참여 셀러는 총 1만6천여명이며, 이 중 7천명 이상이 실제 라자다를 통해 온라인 수출을 진행 중이다. 현재 라자다에서 판매되는 K셀러 상품 수는 45만개에 달한다.

지마켓 관계자는 “라자다 판매 연동 후 한 달 만에 해외 플랫폼 직진출 전략이 효과를 보이면서, 지마켓 셀러의 글로벌 판매 경쟁력을 다시금 확인할 수 있었다”며 “해외 소비자에게 더욱 쉽고 간편하게 상품을 판매할 수 있도록 서비스를 고도화하고, 해외 마케팅을 강화하는 등 판매 지원책을 확대할 계획”이라고 말했다.