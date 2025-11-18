공영홈쇼핑, 19일 극딜데이 진행

공영홈쇼핑이 오는 19일 11시부터 8시간 동안 극딜데이를 진행한다고 18일 밝혔다. 가을을 만끽할 수 있는 다양한 먹거리들을 선보일 예정이다.

이번 극딜데이에는 18일 10시부터 이틀 간 금액대 별 쿠폰 3종이 무제한 발급된다.

판매상품은 쿠폰 할인가 기준 ▲11시 경북 세척사과 5kg 3만8천900원 ▲12시 화장지 90롤 2만3천900원 ▲13시 중부식 포기김치 10kg 2만7천900원 ▲14시 햇 제주감귤 9kg 1만8천원 ▲16시 흥양농협 25년햅쌀 새청무품종 20kg 6만4천900원 ▲17시 농협안심한우 냉장 1++ 모듬구이 600g 2만7천원 ▲18시 청송미소 25년 햇고춧가루 2kg 4만5천원 ▲19시 목우촌 허브갈릭 훈제오리 슬라이스 5팩 1만8천원이다.

극딜데이 기획전도 동시에 진행된다. 109개 기획 상품을 모바일 앱과 웹에서 만날 수 있다.

인당 발급 제한이 없는 총 1만원의 모바일 할인 쿠폰이 라방과 기획전 상품 모두에 적용된다. 2천원 쿠폰은 2만원, 3천원 쿠폰은 3만원, 5천원 쿠폰은 5만원 이상 구매 시 사용 가능하다.

공영홈쇼핑 관계자는 "우리 농축산물 생산자와 소상공인의 상품 확대를 위해 마련한 행사"라며 "올해 햇 작물 4종을 포함한 우리 농축수산물로 늦가을 미식의 즐거움 누리길 바란다"고 말했다.