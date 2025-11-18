인덴트, AI 기반 글로벌 D2C 커머스 SaaS 플랫폼 ‘보부샵’ 출시

커머스 AX 전문 기업 인덴트코퍼레이션(대표 윤태석)이 AI 기반의 글로벌 크로스보더 커머스 플랫폼 ‘보부샵’을 정식 출시했다고 18일 밝혔다.

보부샵은 국내 브랜드가 별도의 해외 전용 자사몰 구축 없이 최소한의 리소스로 글로벌 판매를 시작할 수 있도록 설계된 서비스형 소프트웨어(SaaS) 플랫폼이다. 기존 상품 정보 입력만으로 곧바로 이커머스 매출 상위 16개국에 해당하는 글로벌 D2C(소비자 직거래)판매가 가능하다. ▲판매 페이지 생성 ▲결제 ▲물류 ▲마케팅까지 전 과정을 플랫폼 내에서 자동화해 제공한다.

보부샵의 핵심 경쟁력은 AI 기반의 현지화 기술에 있다. 커머스 특화 AI가 상품명과 설명, 판매 옵션 등 주요 콘텐츠를 실시간 번역해 국가별 맞춤 판매 페이지를 제공한다. 해외 고객의 불안감을 해소하고 구매 전환율을 높이는 핵심 요소로서 자국 통화 표기와 실시간 환율 기반의 가격 변환, 다양한 글로벌 결제 옵션까지 갖추고 있다. 보부샵을 통해 진출 가능한 국가는 미국·중국·영국·일본·인도·독일·인도네시아·캐나다·프랑스·호주·베트남·태국·홍콩·싱가포르·UAE·대만 등이 있다.

브랜드 운영 측면에서 효율성을 극대화할 수 있다는 점도 보부샵의 강점이다. 주문·배송·CS(고객 서비스) 전 과정을 자동 연동함으로써 브랜드 운영자는 복잡한 국제 배송 및 고객 응대를 직접 처리하지 않아도 된다. 아울러 국가별 실시간 판매 데이터를 대시보드 형태로 제공해 브랜드는 빠르게 성과를 분석하고, 맞춤형 GTM(Go-To-Market) 전략을 수립할 수 있다. 이를 통해 브랜드는 별도 전문 조직 없이도 손쉽게 글로벌 매출을 실현할 수 있다.

보부샵을 활용하면 현지화 된 마케팅까지 가능하다. 보부샵의 커머스 특화 AI는 국내 자사몰에 등록된 리뷰 콘텐츠를 자동으로 번역하고, 제품 정보와 연동해 글로벌 SEO(검색엔진 최적화)를 손쉽게 달성할 수 있도록 돕는다. 또 각국 소비자 성향과 콘텐츠 파급력을 분석해 최적의 인플루언서를 추천하고, 이들의 트래픽 유입 및 매출 기여도를 수치화해 제공함으로써 브랜드는 마케팅 성과를 정량적으로 관리할 수 있다.

즉, 브랜드는 보부샵을 통해 AI 기반 현지화 마케팅과 글로벌 크리에이터 네트워크를 결합한 새로운 형태의 글로벌 확장 전략을 구현할 수 있다. 해외 소비자가 자연스럽게 브랜드를 발견하고, 구매로 이어지는 ‘발견형 커머스’를 실현하는 방식이다.

윤태석 인덴트코퍼레이션 대표는 “보부샵은 상품만 있다면 클릭 몇 번으로 글로벌 진출이 가능한 현지화 된 D2C 플랫폼”이라며 “AI와 D2C 인프라만으로 누구나 글로벌 매출을 낼 수 있는 시대다. 보부샵은 ‘1인 기업 1조 매출’이라는 우리의 미션을 현실화하는 플랫폼이 될 것”이라고 말했다.