구글 AI 연구 사이트, 1년 새 트래픽 40배 늘었다

구글의 AI 제품 관련 사이트 트래픽이 2025년 10월 기준으로 전년 대비 폭발적인 증가를 기록했다. 시밀러웹(SimilarWeb) 분석에 따르면, 구글의 AI 연구 사이트인 labs.google은 무려 3986.09%의 증가율을 보이며 가장 높은 성장세를 나타냈다.

2025년 10월과 2024년 10월을 비교한 전 세계 트래픽 변화를 보면, 구글의 AI 제품들은 제품별로 상이한 성장 패턴을 보였다. gemini.google.com은 305.32%의 증가율을 기록했다. 구글의 대표 생성형 AI 서비스인 제미나이의 공식 도메인이 3배 이상의 트래픽 증가를 달성한 것이다.

aistudio.google.com은 1257.40%의 증가율을 보였다. AI 스튜디오는 개발자와 연구자들이 구글의 AI 모델을 실험하고 활용할 수 있는 플랫폼으로, 1년 사이 12배 이상의 방문자 증가를 기록했다. 이는 개발자 커뮤니티에서 구글 AI 도구에 대한 관심이 급증했음을 시사한다.

notebooklm.google.com은 231.80%의 증가율을 나타냈다. 노트북LM(NotebookLM)은 구글이 선보인 AI 기반 연구 및 학습 도구로, 사용자들이 문서를 분석하고 요약할 수 있도록 지원한다. 2배 이상의 트래픽 증가는 AI 기반 생산성 도구에 대한 수요 확대를 반영한다.

가장 눈에 띄는 성장을 보인 곳은 labs.google이다. 이 사이트는 3986.09%라는 경이적인 증가율을 기록했다. 구글 랩스는 구글의 실험적 AI 프로젝트와 최신 연구 성과를 공개하는 공간으로, 40배에 가까운 트래픽 증가는 구글의 최첨단 AI 기술에 대한 대중의 관심이 폭발적으로 늘어났음을 보여준다.

deepmind.google은 190.78%의 증가율을 기록했다. 구글의 AI 연구 자회사인 딥마인드(DeepMind)의 공식 사이트 방문자도 약 2.9배 증가하며, 기초 AI 연구에 대한 관심 증대를 확인할 수 있다.

이번 데이터는 구글의 AI 생태계 전반에 걸쳐 사용자 참여가 급증하고 있음을 보여준다. 특히 연구 중심 플랫폼인 labs.google과 개발자 도구인 AI 스튜디오의 높은 성장률은 단순한 소비자 사용을 넘어 전문가와 개발자 층에서도 구글 AI에 대한 수요가 크게 늘었음을 의미한다.

구글은 제미나이, 노트북LM, AI 스튜디오 등 다양한 AI 제품 포트폴리오를 통해 사용자층을 확대하고 있으며, 이는 마이크로소프트(Microsoft), 오픈AI(OpenAI), 앤트로픽(Anthropic) 등 경쟁사들과의 AI 시장 선점 경쟁에서 중요한 지표가 되고 있다.

