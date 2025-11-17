태양 속으로 다이빙…‘이카루스의 추락’, 어떻게 찍었나

이글이글 불타오르는 태양 속으로 사람이 뛰어드는 듯한 장면을 포착한 사진이 화제를 모으고 있다고 과학전문매체 라이브사이언스가 최근 보도했다.

이 사진은 천체사진작가 앤드류 맥카시가 촬영한 것으로 ‘이카루스의 추락(Fall of Icarus)’이라는 제목이 붙었다. 지난 8일 촬영된 이 사진을 얻기 위해 작가는 상당한 준비 작업이 필요했다고 밝혔다.

이 인상적인 사진은 지구에서 1억 5천만㎞ 가량 떨어진 태양의 표면 속으로 떨어지는 스카이다이버의 모습을 보여준다. (출처=앤드류 맥카시)

사진 속 인물은 스카이다이버이자 유튜버, 음악가로 활동하는 가브리엘 브라운이다. 그가 고도 약 1천70m 소형 프로펠러 추진 비행기에서 뛰어내렸고, 맥카시는 그 장면을 약 2천440m 떨어진 곳에서 촬영했다.

맥카시는 이 사진은 그날 첫 번째이자 유일한 점프 순간을 포착한 것이라고 설명했다. 단만, 몇 주 동안 치밀하게 계획했음에도 불구하고, 태양과 비행기의 위치를 완벽하게 맞추는 데에는 총 6번의 시도가 필요했다고 그는 밝혔다.

사진=앤드류 맥카시

그는 "시야가 좁아서 촬영 각도를 맞추기까지 여러 번 반복해야 했다"며, "낙하산을 다시 포장하는 데 시간이 너무 오래 걸려서 점프 촬영은 한 번밖에 하지 못했다"고 덧붙였다.

촬영 과정에서 가장 큰 난관은 예상보다 훨씬 하늘에 비행기를 안정적으로 추적하기가 어려웠다는 점이었다. 맥카시는 "태양을 촬영하는 작업은 익숙하지만, 이번 촬영은 새로운 도전이었다"며, 이번 작품을 자신이 지금까지 촬영한 사진 중 “최고의 5개에 포함된다”고 자평하기도 했다.

스페이스X 로켓이 태양을 통과하는 사진 (사진=앤드류 맥카시)

맥카시는 지난 몇 달 동안 태양을 배경으로 한 독특한 사진을 연이어 선보여 주목 받아왔다. 국제우주정거장(ISS)이 태양 플레어를 덮치는 사진과 스페이스X 로켓이 태양 디스크를 자르는 듯한 사진 등을 촬영해 공개한 바 있다.