[인사] 산업통상부

◇국장급 전보 ▲감사관 정석진 ▲국가기술표준원 제품안전정책국장 이귀현

