"겨울 인기 알바 모았다"…알바몬, 채용관 운영

카페부터 스키장까지…단기 알바 공고 ‘봇물’

취업/HR/교육입력 :2025/11/25 16:20

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

아르바이트 플랫폼 알바몬은 겨울 시즌 아르바이트 공고를 모은 ‘겨울·스키장 알바 채용관’을 운영한다고 25일 밝혔다.

겨울 시즌 실내·단기 아르바이트 공고를 찾을 수 있는 ‘겨울 알바 채용관’을 선보인다. 채용관에는 ▲커피·디저트 ▲백화점·쇼핑몰 ▲영화·공연·전시 ▲사무직 ▲물류·택배 등 5가지 업직종 공고 정보를 제공한다. 구직자들은 ▲원하는 지역 ▲근무기간 ▲근무형태를 설정하고 직접 키워드를 입력해 공고 검색이 가능하다.

최근 전국 스키장 개장 소식이 연이어 전해지며 ‘스키장 알바 채용관’도 문을 열었다. 현재 ▲비발디파크 ▲곤지암리조트 ▲용평리조트 ▲휘닉스파크 등 13개 전국 스키장에서 아르바이트를 모집하고 있다. 모집 분야는 ▲스키 및 보드 강사 ▲매장 관리 ▲고객 상담 등 다양하다.

관련기사

(사진=알바몬)

이번 겨울·스키장 알바 채용관은 알바몬 홈페이지 및 앱에서 누구나 이용할 수 있다. 겨울방학 시즌이 끝나는 오는 2월 28일까지 각 공고 정보를 실시간으로 업데이트할 예정이다.

알바몬 관계자는 “청년과 대학생 중심으로 경험 축적과 용돈 마련을 위한 알바 수요가 꾸준히 증가하고 있고 올 겨울은 더 많은 알바 채용이 예상된다”며 “최근 알바몬은 궁금한 알바 정보를 자유롭게 물어볼 수 있는 ‘알바 무물봇’ AI 에이전트를 출시하고 커뮤니티를 전면 개편하는 등 알바 구직자 편의를 강화하는 다양한 서비스를 연이어 선보이고 있다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
알바몬 겨울 스키장 카페 알바 플랫폼 단기 실내 방학 채용

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자, 5년만에 승진폭 확대…'AI·로봇·반도체' 미래 기술 방점

해외서 시작된 10대 SNS 이용 차단…한국은?

유통가 오너 3·4세 전진 배치…"미래 먹거리 찾아라"

올해도 스테이블코인 입법 '난항'…금융위 vs 한은 대립 수면 위로

ZDNet Power Center