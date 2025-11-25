"겨울 인기 알바 모았다"…알바몬, 채용관 운영

아르바이트 플랫폼 알바몬은 겨울 시즌 아르바이트 공고를 모은 ‘겨울·스키장 알바 채용관’을 운영한다고 25일 밝혔다.

겨울 시즌 실내·단기 아르바이트 공고를 찾을 수 있는 ‘겨울 알바 채용관’을 선보인다. 채용관에는 ▲커피·디저트 ▲백화점·쇼핑몰 ▲영화·공연·전시 ▲사무직 ▲물류·택배 등 5가지 업직종 공고 정보를 제공한다. 구직자들은 ▲원하는 지역 ▲근무기간 ▲근무형태를 설정하고 직접 키워드를 입력해 공고 검색이 가능하다.

최근 전국 스키장 개장 소식이 연이어 전해지며 ‘스키장 알바 채용관’도 문을 열었다. 현재 ▲비발디파크 ▲곤지암리조트 ▲용평리조트 ▲휘닉스파크 등 13개 전국 스키장에서 아르바이트를 모집하고 있다. 모집 분야는 ▲스키 및 보드 강사 ▲매장 관리 ▲고객 상담 등 다양하다.

(사진=알바몬)

이번 겨울·스키장 알바 채용관은 알바몬 홈페이지 및 앱에서 누구나 이용할 수 있다. 겨울방학 시즌이 끝나는 오는 2월 28일까지 각 공고 정보를 실시간으로 업데이트할 예정이다.

알바몬 관계자는 “청년과 대학생 중심으로 경험 축적과 용돈 마련을 위한 알바 수요가 꾸준히 증가하고 있고 올 겨울은 더 많은 알바 채용이 예상된다”며 “최근 알바몬은 궁금한 알바 정보를 자유롭게 물어볼 수 있는 ‘알바 무물봇’ AI 에이전트를 출시하고 커뮤니티를 전면 개편하는 등 알바 구직자 편의를 강화하는 다양한 서비스를 연이어 선보이고 있다”고 말했다.