악어디지털, 휴·폐업 의료기관 비전자 진료기록 이관 사업 수행기관 선정

악어디지털은 한국보건의료정보원이 발주한 ‘2025년 휴·폐업 의료기관 비전자 진료기록 이관’ 사업의 수행기관으로 선정됐다고 밝혔다.

AI 기반 문서 전자화기업 악어디지털은 이번 사업에서 보건소가 보관 중이거나 폐업 예정인 의료기관의 비전자(종이) 진료기록을 전자화해 진료기록보관시스템으로 이관하고, OCR(광학문자인식) 기술을 활용해 메타데이터(성명·사본발급일자 등)의 추출 및 검증 작업을 수행한다.

특히 검증 과정은 보건의료정보관리사와 데이터베이스 관리자 등 전문 인력과 협력해 수행함으로써, 데이터 검증의 정확성과 품질을 한층 강화하고 진단서, 상해진단서, 진료비 계산서 및 진료확인서 등 다양한 표준 서식 18종에 대응해 체계적인 전자화 작업을 진행한다는 계획이다.

이번 사업은 정부가 의료기관 휴·폐업 시 발생하는 진료기록 관리 문제를 해소하기 위해 추진한 제도 개선의 후속 조치로, 올해 3월 휴·폐업 의료기관 진료기록 이관 및 진료기록보관시스템 운영에 관한 고시가 제정되고 7월에는 ‘휴·폐업 의료기관 진료기록보관시스템’이 공식 개통된 데 따른 것이다.

검증을 마친 진료기록은 시스템에 안전하게 저장되어, 국민 누구나 ‘휴·폐업 의료기관 진료기록 발급 포털’을 통해 보다 편리하고 안전하게 진료기록을 열람·발급할 수 있게 된다.

그동안 보건소로 이관된 휴·폐업한 의료기관의 진료기록은 인력 부족, 보관 공간 한계, 관리 체계 미비 등으로 불편이 지속적으로 제기돼 왔다. 이번 사업을 통해 이러한 문제를 근본적으로 개선하고, 보건소 진료기록 관리체계의 표준화와 효율화가 정착될 것으로 기대된다.

악어디지털 관계자는 “악어디지털은 1,000평 규모의 전용 전자화 인프라를 기반으로, 대통령기록관과 국가기록원 등 공공기관과 의료기관을 포함한 다양한 전자화 프로젝트 수행 경험을 갖추고 있다”며 “이번 사업 수행을 통해 종이 기반 진료기록의 디지털 전환을 본격화할 것”이라고 말했다.

한편 악어디지털은 문서 전자화 BPO 서비스와 연계해 ▲AI OCR 기반 텍스트 검색 ▲LLM(대규모 언어모델) 기반 스마트 검색 기능 등을 탑재한 AI 문서 플랫폼 ‘Mingo’(민고)를 통해 의료기관을 비롯한 산업 전반의 다양한 서식에 대한 디지털 전환 수요에 대응하고 있다.