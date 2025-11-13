바이두, 신규 AI 모델·칩 출시…'AI 주도권' 되찾을까

바이두가 인공지능(AI) 모델과 신규 칩을 공개하며 글로벌 AI 주도권 잡기에 나섰다.

13일 블룸버그통신에 따르면 바이두는 베이징에서 열린 연례 기술 행사에서 플래그십 모델 '어니 5.0'을 포함한 여러 AI 기술을 공개했다. 행사는 중국 내 AI 경쟁 심화와 개방형 모델 확산 속에서 향후 성장 전략을 제시하는 자리였다.

어니 5.0은 텍스트 오디오 이미지 등 다양한 입력 형식을 이해하는 네이티브 옴니모달 모델로 소개됐다. 바이두는 언어와 오디오, 시각, 이해 평가에서 딥시크와 구글 제미나이, 오픈AI GPT5와 비교하며 기술 추격 속도를 강조했다.

바이두 본사 전경. (사진=위키커먼스)

중국 내 AI 시장에서 바이두는 광고 부문 약세로 분기 매출이 8퍼센트 하락할 전망이다. 딥시크 등 오픈소스 모델과 AI 네이티브 애플리케이션 확산으로 기존 경쟁력에도 압력이 커지고 있는 것으로 알려졌다.

행사에서는 AI 추론과 학습을 위한 신규 칩 2종도 공개됐다. 두 제품은 각각 2026년과 2027년에 판매될 예정이지만 세부 사양은 아직 공개되지 않았다.

바이두는 산업용 에이전틱 도구와 디지털 아바타 스트리머 대체 기술 등 AI 제품군도 확장했다. 노코드 개발 도구 등 일부 제품은 해외 시장 진출을 목표로 하고 있다.

앞서 바이두는 가장 강력한 오픈AI 대항마로 평가받았지만 바이트댄스와 알리바바가 각각 AI 네이티브 앱과 오픈소스 모델에서 우위를 보이며 격차가 벌어졌다. 바이두는 어니 모델을 오픈소스로 전환하고 AI 비디오 생성 분야에서도 후발주자로 뛰어들며 대응하고 있다.

로빈 리 바이두 창업자는 "지능 자체가 가장 위대한 애플리케이션이며 기술 혁신 속도만이 유일한 해자"라며 "우리는 지능 상한선을 더 높이기 위해 최첨단 모델에 계속 투자하고 이를 개발해 나갈 것"이라고 밝혔다.