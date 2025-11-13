권명호 동서발전 사장 "사고 원인 명확히 하고 실효성 있는 대책 마련”

"노후 발전설비 폐지과정 모든 절차 재점검…안전 최우선 확립”

디지털경제입력 :2025/11/13 11:32

주문정 기자

권명호 한국동서발전 사장은 13일 울산화력발전소 보일러타워 붕괴사고와 관련, “사고 원인을 명확히 하고 그 결과를 토대로 실효성 있는 대책을 마련하겠다”고 밝혔다.

권 사장은 이날 입장문을 통해 “동서발전 모든 임직원은 유가족·피해자 지원과 현장 수습이 신속하게 이뤄질 수 있도록 시공 관계자와 협력해 전사 차원의 모든 지원을 다하고 있다”며 이같이 말했다.

권명호 한국동서발전 사장(왼쪽 세 번째)이 13일 울산화력발전소 보일러 붕괴 사고관련 입장문을 발표한 후 질문에 답변하고 있다.

권 사장은 이어 “노후 발전설비 폐지와 해체는 불가피한 과제”라며 “이번 사고의 아픔이 되풀이되지 않도록 폐지 과정의 모든 절차를 재점검하고 안전 최우선을 확립해 나가겠다”고 밝혔다.

권 사장은 또 사고 책임과 관련해서는 “관계 기관에서 조사와 수사 등을 하고 있는 과정”이라며 “결과에 따라 감당할 부분은 감당할 것”이라고 밝혔다.

권 사장은 “앞으로 대한민국 전체에 60기 정도 석탄화력발전소가 폐지되는데, 이번 뼈아프고 가슴 아픈 사고를 계기로 해서 앞으로 폐지 과정에 조금이라도 안전사고가 나지 않도록 정부·전문가들과 노력을 해 나갈 계획”이라고 말했다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
