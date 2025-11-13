[인사] 공정거래위원회

입력 :2025/11/13 10:44

◇과장급 승진 ▲전자거래감시팀장 김재진

