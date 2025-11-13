"AI 병목 해소"…레드햇, RHEL AI 가속기 지원 강화

레드햇이 '레드햇 엔터프라이즈 리눅스(RHEL)' 내 인공지능(AI) 가속기 이용 환경을 개선했다.

레드햇은 AMD와 인텔, 엔비디아 AI 가속기를 레드햇 엔터프라이즈 리눅스에서 쉽게 설치하고 활용할 수 있도록 최신 드라이버 접근 방식을 확대했다고 13일 밝혔다. 이번 조치는 프로덕션 환경에서 드라이버 설치 과정이 초래하는 다운타임을 줄이고 AI 워크로드 안정성을 강화하는 데 초점 맞췄다.

레드햇 엔터프라이즈 리눅스는 수백 개 클라우드와 수천 개 하드웨어 소프트웨어 벤더로부터 인증을 받아 오픈 하이브리드 클라우드 기반을 제공해왔다. 이번 확장은 급증하는 AI 수요에 대응해 빠른 개발과 확장성을 확보하도록 설계됐다.

(사진=레드햇)

기업은 레드햇 저장소를 통해 파트너사가 호환성을 검증한 드라이버를 직접 내려받아 설치할 수 있다. 이를 통해 AI 모델과 애플리케이션을 프로덕션 환경에 신속하게 적용할 수 있다.

레드햇은 엔터프라이즈 리눅스 익스텐션 리포지토리와 서플리멘터리 리포지토리, 베이스OS를 통해 AI 가속기 관련 구성 요소를 제공한다. 여기에는 AMD GPU 커널 모드 드라이버와 ROCm, 인텔 NPU 커널 모드 드라이버, 엔비디아 GPU OpenRM 커널 모드 드라이버, 엔비디아 쿠다 툴킷 등이 포함된다.

레드햇은 RHEL이 오랜 기간 엔터프라이즈 혁신 기반으로 활용돼왔으며 이번 확장이 AI 시대 운영체제 역할을 재정의하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 기업은 검증된 AI 가속화 소프트웨어를 보다 안정적으로 도입하고 배포하고 유지할 수 있다.

거너 헬렉슨 레드햇 엔터프라이즈 리눅스 부문 부사장 겸 총괄 매니저는 "우리는 AMD 인텔 엔비디아와의 협력을 확대해 RHEL 고객이 검증된 AI 가속기를 활용해 보다 원활한 혁신 빠른 배포 손쉬운 AI 확장을 실현할 수 있도록 간소화된 경험을 제공하게 돼 기쁘다"고 밝혔다.