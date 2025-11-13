한컴위드, 3분기 매출 1천505억…금거래소·차세대 보안 성장에 실적 급증

한컴위드가 보안 사업과 한컴금거래소의 고성장을 앞세워 3분기 매출과 이익을 크개 늘렸다. 이를 바탕으로 금 실물연계자산(RWA)과 양자내성암호(PQC), AI 딥페이크 탐지 등 신사업 성장도 본격화한다.

한컴그룹 지주사인 한컴위드는 2025년 3분기 누적 연결 기준 매출 4천972억원, 영업이익 41억3천만원을 기록했다고 12일 밝혔다.

누적 매출은 전년 동기 대비 50.1% 증가한 수준으로, 이미 2024년 연간 매출 4천481억8천만원을 넘어섰다. 영업이익도 전년 동기 대비 약 7.6배 늘며 수익성이 크게 개선됐다.

한컴위드

분기 기준으로는 3분기 매출 1천505억원, 영업이익 16억원을 올렸다. 전년 같은 기간과 비교하면 매출은 27.78%, 영업이익은 551.27% 증가했다.

회사 측은 보안 사업의 견조한 성장에 더해, 금 가격 상승으로 안전자산 선호가 커지면서 한컴금거래소 매출과 이익이 함께 뛰어오른 것이 실적을 이끌었다고 설명했다.

한컴위드는 한컴금거래소가 보유한 금 유통망과 자사의 보안 기술을 결합해 금 실물연계자산(RWA) 사업을 본격 전개하고 있다. 금 보관의 번거로움, 거래 과정의 불투명성 등 기존 한계를 해소해 누구나 쉽게 금에 투자할 수 있는 디지털 환경을 구축한다는 구상이다.

회사는 이 RWA 사업을 중장기 핵심 성장 동력으로 삼고, 기술 기반 디지털 금융 생태계를 단계적으로 넓힌다는 전략이다.

차세대 보안 사업도 속도를 내고 있다. 한컴위드는 최근 AI 딥페이크 탐지 기술을 결합한 화자인증 솔루션을 출시해 음성 기반 인증 시장 공략에 나섰다.

동시에 양자컴퓨팅 시대를 대비한 양자내성암호(PQC) 핵심 기술의 특허 등록을 마치고, 통신 암호화 제품인 '한컴 엑스커넥트 v4.0', 데이터 암호화 솔루션 '한컴 엑스디비 v5.0'에 해당 기술을 탑재해 상용화를 완료했다. 국방기술진흥연구소 과제를 통해 무인기 등 소형 장비에 적합한 경량화 PQC 기술도 개발 중이다.

한컴위드 관계자는 "이번 매출 성장은 한컴금거래소의 폭발적인 성장과 한컴위드의 차세대 보안 기술 성과가 더해진 결과"라며 "앞으로도 한컴금거래소의 금 유통망과 한컴위드의 보안 기술을 결합한 RWA 사업을 핵심 성장 축으로 삼아, 기술 기반 디지털 금융 생태계를 주도해 나가겠다"고 말했다.