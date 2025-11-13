보다콤-스타링크, 아프리카 광대역 네트워크 확대 추진

남아프리카공화국(남아공) 이동통신사 보다콤이 일론 머스크의 스타링크와 파트너십을 체결하고 아프리카 전역의 광대역 네트워크를 강화한다.

13일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 보다콤은 자사 모바일 네트워크에 스타링크의 위성 백홀을 통합한다. 이를 통해 네트워크 커버리지 확장을 가속화하면서 농촌 지역의 네트워크 성능을 높일 계획이다.

차드 깁스(Chad Gibbs) 스페이스X 부사장은 “스타링크는 이미 25개 아프리카 국가에서 개인·기업·기관에 서비스를 제공하고 있다”며 “보다콤과 협력함으로써 더 많은 고객에게 안정적인 고속 인터넷을 제공할 수 있을 것”이라고 말했다.

스타링크는 세계 각국의 오지를 중심으로 인터넷 서비스를 제공해왔다. 다만 남아공에서는 정보통신 기업의 지분 참여 요건(흑인 지분 최소 30%)으로 인해 직접 운영 대신 파트너십 체결 방식으로 우회했었다.

이에 남아공 정부는 이러한 조건 대신 사회기여형 프로젝트 투자(인프라·디지털포용·연구 등)로 대체할 수 있는 ‘지분 등가 프로그램’을 허용하는 방안을 검토 중이다.

보다콤 샤밀 주수브 대표는 서비스 출시 시점에 대해 “라이선스 취득 여부에 따라 결정된다”고 밝혔다.

보다콤은 이번 협력을 통해 아프리카 기업 및 중소사업자 대상으로 스타링크 장비와 서비스 판매도 병행할 계획이다. 이는 향후 5년 안에 전체 고객 2억6천만명, 금융서비스 고객 1억2천만명으로 확대하겠다는 회사의 2030년 전략과도 맞물린다.