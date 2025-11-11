오토스토어, 냉동 전용 그리드 선봬

글로벌 자동화 풀필먼트 솔루션 기업 오토스토어가 냉동 전용 그리드를 포함한 7가지 물류 솔루션을 추가했다고 11일 밝혔다.

냉동 전용 그리드는 오토스토어의 다중 온도 솔루션에 새롭게 추가된 구성이다. 작업자가 냉동 환경에 직접 들어가지 않고 냉장 환경에서 냉동 상품을 피킹할 수 있도록 설계됐다.

기존 솔루션 대비 안전성을 높이고 출입에 따른 에너지 손실을 최소화한다. 복잡하고 에너지 비용이 큰 냉장·냉동 물류현장에서도 실온 창고와 유사한 효율과 성능을 제공한다.

오토스토어 냉동 전용 그리드 (사진=오토스토어)

오토케이스와 플렉스빈도 선보였다. 오토케이스는 카톤와 박스, 토트 등을 해체 없이 그대로 자동 보관할 수 있는 케이스 입출고 솔루션이다. 케이스 단위 및 개별 제품 피킹을 모두 지원한다. 피크 시즌에도 높은 처리량과 재고 가용성을 유지할 수 있다.

플렉스빈은 20·30·40cm 세 종류의 빈을 하나의 오토스토어 그리드에서 동시에 운영할 수 있다. 다양한 상품단위(SKU)를 처리하고 저장 밀도를 극대화한다. 속도와 안정성 저하 없이 다양한 크기의 제품을 취급할 수 있는 점이 특징이다.

기존 솔루션도 강화했다. 올해 봄 공개된 '캐러셀AI'는 빈 배치 방식 개선 및 출하 라우팅 기능을 추가해 운영 유연성과 처리 속도가 높아졌다. 경량 상품 피킹을 위한 신규 그리퍼도 적용됐다.

오토스토어 플렉스빈 (사진=오토스토어)

설치 및 운영 비용 절감을 위한 업그레이드도 주목된다. 스프링클러 수압 기준이 조정돼 소방안전 관련 비용을 최대 35% 절감할 수 있으며, 레이저 스캐닝 및 심 기술 적용으로 바닥 평탄화 공정이 간소화됐다. 단일 설치 프로그램 '큐브디플로이' 도입으로 소프트웨어 설치 및 업데이트 과정도 단순화돼 가동 중단을 최소화할 수 있다.

플렉스빈을 시범 도입한 식료품 자동화 기업 벨록은 저장 용량 확대와 주문 처리 속도 개선이 가능하다는 점에서 높은 평가를 내렸다. 리차드 맥켄지 벨록 CEO는 "플렉스빈은 다양한 상품을 빠르게 처리해야 하는 식료품 기업에게 필수적인 기능"이라며 "고객에게 더 빠르고 안정적인 배송 서비스를 제공할 수 있을 것"이라고 말했다.

파스 조시 오토스토어 최고제품책임자(CPO)는 "고객의 핵심 과제를 해결하고 시스템 ROI를 극대화하기 위한 전략적 혁신"이라며 "고밀도 시스템에서 케이스와 개별 상품을 모두 자동 피킹할 수 있으며 소프트웨어 혁신과 함께 고객사의 완전 자동화 전략을 지원할 것"이라고 말했다.

한편 오토스토어는 올해 봄 로봇 피킹 솔루션 '캐러셀AI'와 유연형 워크스테이션 '베르사포트'를 선보였으며, 중소기업을 위한 피오(Pio) 라인업을 확대했다. 또한 원포인트원과의 파트너십을 통해 세계 최초 로봇 수직 농장 '오폴로팜'을 공개했으며, 해당 농장은 미국 슈퍼마켓 홀푸즈에 식자재를 공급하고 있다.