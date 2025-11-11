中, 로켓 72회 발사로 신기록 세웠다 [우주로 간다]

우주 굴기에 속도를 내고 있는 중국이 단일 연도 기준 로켓 발사 기록을 세웠다고 스페이스닷컴 등 외신들이 10일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 지난 주말 중국은 로켓 4대를 잇달아 발사하며, 올해 총 72회의 우주 궤도 임무를 기록했다. 이는 작년 기록 68회 발사를 넘어서는 새로운 기록이다.

중국국가우주과학센터(CAS Space)의 ‘키네티카-1’ 로켓이 지난 9일 주취안 위성 발사 센터에서 두 개의 기술 실험 위성을 발사하는 모습 (사진=CCTV)

지난 주말에 있었던 발사 중 두 차례는 중국 항공우주과학기술공사가(CASC)가 운영하는 창정(長征) 시리즈 로켓이 수행했다. 중국 현지 매체에 따르면 8일 창정 11호는 스옌 32호 위성 3기를 발사했으며, 9일에는 창정 12호가 우주 저궤도에서 군집위성 구축을 위한 광대역 위성을 발사했다. 계획대로 진행된다면 해당 위성망은 총 1만3천 기의 위성으로 구성될 예정이다.

이와 함께, 중국국가우주과학센터(CAS Space)의 ‘키네티카-1’ 로켓과 갤럭틱에너지의 세레스-1호 로켓도 지난 주말 각각 위성을 발사했다.

그러나 중국의 공격적인 발사 행보에도 불구하고, 로켓 발사 수에서는 여전히 미국에 뒤쳐지고 있다. 미국은 올해에만 이미 150회 이상의 궤도 발사 임무를 수행했으며, 이 중 대부분은 스페이스X의 팰컨 9 로켓으로 진행됐다. 스페이스X는 올해에만 이미 143회 발사를 마쳤고, 그 중 100회 이상의 임무는 스페이스X의 지구 저궤도 광대역 통신망인 스타링크 구축에 투입됐다.