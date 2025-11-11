한국 AI 신뢰 투자, 글로벌 평균 절반…"AI 거버넌스 미비"

한국 기업이 높은 데이터 인프라를 갖췄지만, 인공지능(AI) 신뢰 구축과 신기술 투자에서는 여전히 보수적인 태도를 보인다는 조사 결과가 나왔다.

11일 SAS가 공개한 IDC의 '데이터 및 AI 영향력 보고서: 신뢰가 이끄는 AI 시대' 보고서에 따르면, 한국의 신뢰할 수 있는 AI 거버넌스 확보에 대한 투자는 글로벌 평균에 크게 미치지 못한 것으로 나타났다. 특히 에이전틱 AI 신뢰성 확보 투자는 글로벌 평균의 10분의 1에도 미치지 못한 것으로 조사됐다.

이번 조사는 북미와 유럽, 중동·아프리카, 아시아·태평양 등 전 세계 2천375명의 IT·비즈니스 리더 대상으로 진행됐다. 연구는 기업의 AI 도입 수준, 거버넌스 체계, 윤리적 책임 및 데이터 관리 역량을 종합 분석해 '신뢰할 수 있는 AI 지수'를 도출했다.

SAS 로고. (사진=SAS)

보고서에 따르면 한국 기업은 기존 머신러닝(ML) 기반 AI 기술 도입률이 95.5%로 글로벌 평균인 65.8%를 크게 상회했다. 반면 생성형 AI 도입률은 68.2%로 글로벌 평균치 81.4%보다 낮았다. 에이전틱 AI와 양자 AI 도입률은 각각 35.8%, 22.7%에 그쳐 전 세계 평균인 51.5%, 30%보다 뒤처졌다.

AI 활용 목적 또한 단기적 효율에 집중된 것으로 나타났다. 한국 기업의 주요 AI 목표는 '비즈니스 위험 감소'와 '비용 절감', '수익 증대' 등으로, 기능적·단기 성과 중심의 초기 도입 단계에 머물렀다. 이에 데이터 인프라의 성숙도와 달리 AI 신뢰도 지수에서는 극명한 편차가 확인됐다.

조사 결과 한국 조직의 26%는 최고 등급인 고급 수준의 신뢰 체계를 구축했으나, 30%는 여전히 기초 수준에 머물렀다. 이는 글로벌 기업들이 다섯 단계 전반에 고르게 분포한 결과와 상반되는 구조다. IDC는 이 같은 불균형이 향후 신뢰 기반 AI 경쟁력 확보의 걸림돌이 될 수 있다고 분석했다.

또 보고서는 한국이 에이전틱 AI 등 신기술 확산에 대비한 투자 계획에서도 글로벌 대비 큰 격차를 보인다고 지적했다. 신뢰할 수 있는 AI 분야에 대폭 투자할 계획이 있다고 응답한 한국 조직은 4%에 불과해, 아태지역 평균(20%)과 글로벌 평균(52%)을 크게 밑돌았다.

전대일 한국IDC 수석연구원은 "한국 기업은 세계적인 수준의 데이터 준비도를 갖췄지만만 AI 신뢰 거버넌스 구축에는 여전히 보수적"이라며 "데이터 기반 잠재력을 극대화하고 진정한 비즈니스 혁신을 이루기 위해선 장기적이고 전사적인 AI 로드맵이 필요하다"고 말했다.

이중혁 SAS코리아 대표는 "국내 금융·공공 부문 고객사들이 거대언어모델(LLM)·AI 에이전트 기반 시스템을 주요 사업 과제로 준비 중"이라며 "우리는 신뢰할 수 있는 AI 플랫폼과 거버넌스 역량을 통해 기업들이 지속 가능한 AI 전략을 구축할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.