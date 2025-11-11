코빗 "바이비트에 지분 매각, 사실무근"

가상자산 거래소 코빗이 최근 업계 일각에서 제기된 지분 매각설에 대해 사실무근이라는 입장을 밝혔다.

가상자산 업계에 따르면 최근 코빗이 해외 거래소 바이비트(Bybit)와의 협의를 통해 지분 매각을 추진 중이라는 소문이 돌았다.

이에 따라 코빗이 경영권 변동이나 구조 재편에 나선 것이 아니냐는 추측도 제기됐다.

코빗

이에 대해 코빗 관계자는 "지분 매각과 관련해 어떠한 통보나 협의를 진행한 사실이 없다"며 "전 세계 다양한 가상자산 사업자들과 정기적으로 교류하며 업계 동향을 공유하고 있다"라고 말했다.

이어서 "바이비트와의 미팅 또한 이 같은 일환으로 진행된 것으로 특별한 성격의 만남이 아니다"라고 밝혔다.

현재 코빗 지분은 넥슨 지주회사인 NXC가 60.5%, SK플래닛이 31.5%를 보유하고 있다.