쿤텍 "일본 보안시장 공략 강화"...'오토모티브 월드 2025' 참가

DX보안 전문 기업 쿤텍(대표 방혁준)은 지난 9월 마쿠하리 멧세와 10월 포트 멧세 나고야에서 개최된 ‘오토모티브 월드(AUTOMOTIVE WORLD) 2025 시리즈’에 연이어 참가, 일본 시장 공략 강화에 나선다고 10일 밝혔다. 쿤텍은 지난 2월 도쿄에서 열린 오토모티브 월드 2025 행사에도 참여했다.

쿤텍은 이번 전시에서 자사 Level 4 가상화 솔루션 ‘패스트브이랩스(FastVLabs)’를 중심으로 일본 완성차 및 부품 업계와의 기술 협력 기반을 확대했다. ‘오토모티브 월드 2025 시리즈’는 완성차, 부품, 소프트웨어 기업들이 한자리에 모여 미래 모빌리티 기술을 공유하는 글로벌 전시회다. 행사에서 쿤텍은 임베디드 하드웨어 완전 가상화 플랫폼 ‘패스트브이랩스’를 선보이며 소프트웨어 정의 자동차(Software Defined Vehicle, SDV) 개발 효율성을 높이는 혁신 기술을 소개했다.

쿤텍은 오토모티브 월드 도쿄와 나고야 ‘패스트브이랩스’에 전시 부스를 마련해 참여했다.

이 솔루션은 실제 하드웨어 없이 개발자 PC에서 임베디드 타깃 바이너리를 그대로 실행·검증할 수 있는 Level 4(Full-Virtualization) 기반 ECU 개발·검증 플랫폼이다. ARM, PowerPC, TriCore 등 다양한 SoC 아키텍처를 지원한다. 또 디지털 트윈 기반의 고정밀 가상화 환경과 CI/CD 연동 자동 테스트 기능을 제공, 개발 기간과 비용을 크게 절감하며, 테스트 자동화율은 최대 70%까지 향상된다고 회사는 밝혔다.

올해 도쿄와 나고야에서 열린 전시회에서 쿤텍 부스는 일본 완성차 및 부품사 관계자들의 시선을 받았다. 특히 실시간 결함 주입(Fault Injection), Record & Replay, 성능 지표 시각화 및 디버깅 기능 등 고정밀 검증 기능에 대한 문의가 집중되며, 현지 업계 관계자들로부터 “SDV 전환에 적합한 실질적 테스트 플랫폼”이라는 긍정적 평가를 얻었다고 회사는 설명했다.

쿤텍 방혁준 대표는 “이번 전시회를 통해 일본 시장에서 패스트브이랩스의 기술 경쟁력과 활용 가능성을 확인했다”면서“앞으로도 자동차 산업의 디지털 전환을 선도할 수 있는 가상화 플랫폼으로 발전시켜 나가며 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 예정”이라고 전했다.