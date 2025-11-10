"대한민국 10년 뒤 준비할 '국가과학기술전략실' 신설해야"

과학기술 분야 중장기 전략을 수립하기 위한 '국가과학기술전략실' 신설이 필요하다는 주장이 제기됐다.

10일 국회의원회관에서 열린 시니어과협·국회 공동 포럼에서 신성철 전 KAIST 총장은 "최소 10년을 내다본 미래지향적 계획과 전략을 수립할 조직이 필요하다"며 국가과학기술자문회의'와 상호 보완 및 협력 관계를 유지할 상근체제의 필요성을 주장했다.

이날 행사는 한국시니어과학기술인협회(회장 박성현)와 김현·황정아 의원, 더불어민주당 과학기술혁신특별위원회가 '시니어 과학기술인의 활용 방안과 정부의 지원정책'을 주제로 주최, 주관했다.

시니어과협 및 국회 공동 포럼이 10일 국회의원회관에서 개최됐다. 황정아 의원 등과 참석자들이 기념촬영했다.

신 전 총장은 글로벌 선도국가로 도약하기 위해서는 혁신과 협업, 속도로 대변되는 'K-방정식'이 필요하고, 이를 구현할 방안으로 '국가과학기술전략실'을 제안했다.

신 전 총장은 전략실을 국가과학기술자문회의의 비상근체제, 현안자문 역할과 비교하며 "전공분야에서 국제적 수준의 연구 업적을 쌓은 대표적 과학기술인을 중심으로 30여 명의 전문위원을 구성하면 된다"며 "5년 임기, 계획의 연속성을 위해 50% 연임이어야 할 것"이라고 말했다.

신 전총장은 이외에 글로벌 패권에 효율적으로 대응할 과학기술외교 기본법 제정의 필요성도 제기했다.

신 전 총장은 "글로벌 패권 시대인만큼 관련법 신설을 통해 과학기술외교 글로벌 전문가 확보가 시급하다"며 "특히, 과학 선진국처럼 과학 참사관(사이언스 어태치) 제도를 도입해 시니어 과학기술인들이 과학기술외교를 담당하도록 할 것"을 주문했다.

이에 앞서 조석팔 성결대학교 전 부총장은 '빅데이터 AI시대 시니어 과학기술인의 역할과 플랫폼 작성, 운영 연구'를 발표했다.

10일 주제발표 중인 조석팔 성결대학교 전 부총장.

'글로벌시대 K-방정식과 시니어 과학기술인 역할'을 주제 발표중인 신성철 KAIST 전총장.

조 전 부총장은 "시니어 과학기술인이 7만5천302명이고, 한국연구재단에 등록된 과학자만 2만 996명이다. 정년없이 일하는 시스템 구축을 통해 시니어를 적극 활용해야 한다"며 과학문화 대중화 사회적 취약계층 지원 시니어과기인 DB구축 등 플랫폼 구축 개발도상국 지원(ODA 등) 등을 제안했다.

패널토론에서는 이현구 전 한국과학기술한림원장이 좌장을 맡았다. 패널로는 이혜숙 이화여대 명예교수, 허두영 한국과학언론인회장, 홍종선 성균관대 명예교수, 김태연 국제마약폴리스 유니버시티 총장, 이가영 과기정통부 과학기술안전기반팀장이 참석했다.

이들은 ▲나이를 넘어선 역량기반 포스트-테뉴어 도입 ▲시니어 카탈리스트 프로그램 도입 및 멘토링 의무화 ▲국가과학기술예비군 상설화 ▲과학기술 콘텐츠 공정성 심의단 운영 ▲시니어 과학기술인 역할모델 정립 및 일자리 창출 ▲K-시스템 리빌딩 방정식 수립 필요성 등을 언급했다.

한편 이날 행사는 박성현 시니어과협회장 개회사를 시작으로 김현 및 황정아 의원 환영사, 이충희 전 의원 축사 등이 진행됐다.