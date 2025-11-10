현대위아, 현대건설과 로봇친화 주차장 만든다

현대위아가 현대건설과 함께 로봇 친화 주차장 개발에 나선다.

현대위아는 지난 7일 경기도 의왕시 현대위아 의왕연구소에서 현대건설과 '로봇주차 솔루션에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 10일 밝혔다.

현대건설 프로젝트 사업지 발굴 및 설계 역량에 현대위아의 주차로봇 기술을 더해 새로운 주차 솔루션을 개발한다. 협약식에는 현대위아 모빌리티솔루션사업부 백익진 상무와 현대건설 기술연구원 김재영 원장이 참석했다.

현대위아는 현대건설과 이번 협업을 통해 주차로봇 운영에 최적화한 로봇 맞춤형 주차장을 개발할 계획이다. 건축·설계 단계부터 주차로봇의 운영을 고려해 주차 공간 및 주차로봇 운영 효율을 극대화한다는 생각이다.

현대위아 모빌리티솔루션사업부 백익진 상무(왼쪽)와 현대건설 기술연구원 김재영 원장이 7일 경기도 의왕시 현대위아 의왕연구소에서 열린 '로봇 친화형 주차솔루션 공동개발을 위한 업무협약식'에서 기념 사진을 찍고 있다. (사진=현대위아)

현대건설은 주차로봇을 도입할 신규 사업지를 발굴하고 주차로봇 활용을 위한 맞춤형 설계안을 구상할 예정이다. 사용자의 편의를 고려한 주차로봇의 이용 동선 등 운영 시나리오도 기획한다.

현대위아는 주차로봇과 관련 제어 소프트웨어를 포함한 솔루션을 제공할 계획이다. 또한 주차로봇의 설치 및 운영을 위한 인프라 설계도 담당한다.

주차로봇 서비스 시나리오와 사용자 경험(UX), 사용자 인터페이스(UI) 등을 현대건설과 함께 공동 개발한다. 주차로봇 운용에 필요한 기술 지원과 관련 교육도 제공한다.

현대위아는 이날 MOU 체결에 앞서 경기도 의왕시 의왕연구소에서 주차로봇 시연 행사도 개최했다. 현대위아는 신형 주차로봇 시연을 통해 주차로봇의 효율성과 기술력을 선보였다.

현대위아는 주차로봇 사업 확장을 위해 성능 개발에도 집중하고 있다. 운반 가능한 차량 최대 무게를 2.2t에서 3.4t으로 향상했다. 한 50대 이상 주차로봇을 동시에 제어할 수 있는 '스마트 관제 시스템'도 개발했다.

양사는 이번 협업을 통해 2027년 준공되는 신규 사업지를 시작으로 주차로봇 도입을 확대한다는 계획이다.

현대위아 관계자는 "팩토리얼 성수와 현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등에서 성공적으로 상용화한 현대위아 주차로봇을 통해 더 많은 고객들에게 편리한 주차 솔루션을 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.