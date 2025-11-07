JP모건 "비트코인, 금 대비 저평가...공정가치 최대 17만 달러”

글로벌 투자은행 JP모건이 최근 보고서에서 비트코인의 현재 가격이 금에 비해 여전히 저평가 됐다 진단했다고 미국 가상자산 매체 코인텔레그래프가 7일(현지시간) 보도했다.

시장 조정이 이어지고 있지만, 장기적으로는 상승 여력이 충분하다는 분석이다.

JP모건은 비트코인과 금을 모두 가치 저장 수단으로 본 뒤, 금 시장의 민간 투자 규모를 기준으로 비트코인의 이론적 적정가치를 산출했다.

(사진=이미지투데이)

보고서는 전 세계 개인·기관이 투자 목적으로 보유한 금(금괴·ETF 등)의 가치를 약 6조 달러로 추정하고, 비트코인이 이와 같은 투자 비중을 확보한다고 가정했다. 여기에 비트코인의 변동성을 반영해 조정하면, 공정가치는 약 17만 달러 수준이라는 계산이 나온다.

이 계산에 따르면 지난해 말 당시 비트코인은 금 대비 약 3만6천 달러 과대평가된 수준이었으나 현재는 반대로 약 6만8천 달러 저평가돼 있다.

JP모건은 “비트코인이 ‘디지털 금’으로 인식되는 추세가 강화되면서 금 대비 상대적 밸류에이션이 점점 더 중요한 지표가 되고 있다”며 “현재 가격 수준은 장기적으로 매수 매력도가 높다”고 평가했다.

다만 단기적으로는 비트코인과 글로벌 증시 모두 조정 국면을 맞고 있다. JP모건은 “최근 미국 고용지표 악화와 가계부채 증가 등으로 위험자산 전반의 투자심리가 위축됐다”며 “비트코인 현물 ETF에서도 이번 주에만 약 9억달러 규모의 자금이 순유출됐다”고 전했다.

그럼에도 보고서는 비트코인의 장기적 상승 가능성을 유지했다.

JP모건은 “ETF 유입이 다시 안정되고, 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 유지된다면 비트코인은 빠르게 반등할 것”이라며 “심리적 저항선인 10만달러를 돌파할 경우 기관 자금이 본격적으로 재유입될 가능성도 있다”고 전망했다.