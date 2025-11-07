'로봇 손' 보다 훨씬 경제적...코라스로보틱스 툴링 혁신

"로봇 손은 아직 비싸고 복잡합니다. 하지만 툴을 바꿔가며 손의 역할을 수행할 수 있다면 로봇은 훨씬 더 실용적이 될 겁니다."

송재복 코라스로보틱스 대표는 이번 전시에서 직접 설계한 양팔 로봇 '카다르(KA-DAR)'를 선보이며 이렇게 말했다.

카다르는 코라스가 개발한 자동 툴링 시스템을 양팔 구조에 적용한 첫 사례다. 로봇이 스스로 도구를 교체하며 다양한 작업을 수행할 수 있음을 보여줬다.

송재복 코라스로보틱스 대표 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 "이 시스템은 단순히 연구용 데모가 아니라 향후 산업용과 휴머노이드 로봇에도 적용 가능한 제품화 플랫폼"이라고 강조했다.

코라스로보틱스의 핵심 기술은 '모터 일체형 자동 툴 체인지 시스템(KR-RTS)'이다. 기존 로봇 핸드는 고가의 다자유도 제어가 필요하지만, 송 대표는 툴을 자동으로 교체하면서 제어기는 공용으로 쓰는 방식을 택했다.

로봇 팔이 필요한 순간에 자석 커플링 방식으로 툴을 탈착하며, 공압이나 복잡한 배선을 사용하지 않는다.

그는 "로봇이 상황에 따라 흡착기나 집게, 핀셋, 요리용 도구를 스스로 바꿔 쓰는 구조"라며 "인공지능(AI) 인식 기술과 결합하면 로봇이 작업 환경을 보고 적합한 툴을 선택해 작업할 수 있다"고 설명했다.

코라스로보틱스 양팔로봇 (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

현재까지 코라스는 약 15종의 툴과 핑거 모듈을 개발했으며, 누적 약 100세트의 그리퍼 시스템을 공급했다.

이번 전시에서 처음 공개된 양팔 로봇은 코라스의 툴링 기술이 실제 로봇 시스템으로 구현된 사례다. 두 팔이 각각 여러 종류의 툴을 자동 교체하며 작업을 수행할 수 있고 주변에 배치된 툴 스테이션에서 필요한 도구를 인식해 선택한다.

송 대표는 "휴머노이드 로봇의 손보다 훨씬 경제적이고 유지보수도 쉽다"며 "작업 효율성과 내구성을 동시에 잡을 수 있는 현실적 해법"이라고 말했다.

카다르는 향후 산업용 양팔 로봇 및 휴머노이드 로봇에 툴링 시스템을 이식해 상용화하는 로드맵의 첫 단계다. 코라스는 양팔로봇 정식 제품화를 목표로 준비 중이다.

송 대표는 "사람처럼 생긴 손을 만드는 일보다 실제로는 '사람처럼 일하는 능력'이 더 중요하다"며 "다양한 도구를 빠르게 교체해 작업을 수행하는 능력이야말로 로봇의 실용성을 결정짓는 핵심"이라고 강조했다.