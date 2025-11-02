알리익스프레스, ‘대학생 아이디어 경진대회’ 성료

알리익스프레스는 모회사 알리바바 그룹을 통해 후원한 한국유통학회(KODIA) 주관 ‘제5회 대학생 아이디어 경진대회’가 지난달 31일 제주대학교에서 성황리에 마무리됐다고 2일 밝혔다.

이번 대회는 청년들이 직접 유통의 미래를 설계하고 제안하는 참여형 경진대회다. ‘새로운 유통의 시대, 지속 가능한 고객가치 제안’을 주제로 전국 88개 대학생 팀이 참가해 역대 최대 지원률을 기록했다. 예선을 통과한 5개 팀이 본선 무대에서 혁신 아이디어를 발표했다.

대상은 ▲계명대학교 ‘마나마나팀’이 차지했으며, 지역사회와 연계해 구재과정에서 즐거움을 줄 수 있는 CSV 활동 제안을 통해 실현 가능성과 사회적 가치 측면에서 높은 평가를 받았다. 이외에도 ▲‘MOM에 들때까지 AliBOOT팀’(호서대)과 ▲‘문화제 팀’(동덕여대 및 경희대)이 우수상을, ▲‘알2바바 팀’(계명대)과 ▲‘고유한팀’(이화여대, 상명대, 인하대)이 장려상을 각각 수상했다.

(사진=알리익스프레스)

에릭 펠레티어 알리바바 국제 대외협력 총괄 부사장은 “이번 경진대회에서 제시된 청년들의 아이디어는 알리바바 그룹의 한국 사회 내 사회적 책임 강화 활동에 새로운 방향성을 제시했다”며 “앞으로도 청년들이 창의성을 발휘하고 국내 유통 생태계 발전에 기여할 수 있도록 기업시민으로서의 역할을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.