경주 설화·문화유산 눈앞에...미디어아트 전시 ‘플래시백 : 계림’ 할인 티켓 판매

11월1일 얼리버드 티켓 판매...다음 달 14일 개관

생활/문화입력 :2025/10/31 10:56

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

덱스터스튜디오(이하 덱스터)가 자회사 플래시백그라운드를 통해 선보이는 1호 몰입형 미디어아트 전시관 ‘플래시백 : 계림’(이하 계림)이 개관을 앞두고 얼리버드 티켓 판매를 시작한다.

얼리버드 티켓은 ‘네이버 예약’ 및 공연·전시 예매 플랫폼 ‘티켓링크’에서 11월1일부터 13일까지 구매할 수 있다. 얼리버드 티켓 구입자를 대상으로 관람 시 30% 할인 혜택을 제공하며, 해당 티켓은 올해 12월 31일까지 사용 가능하다.

‘계림’은 천년고도 경주의 설화와 문화유산을 현대적 감각으로 재해석한 실감형 전시다. 덱스터의 VFX(시각특수효과), 음향 디자인, 공간 설계 등 기술력과 콘텐츠 기획 역량을 총결집한 프로젝트다. 경주 보문관광단지 일원에 국내 최대인 1천700평 규모로 전용 전시관이 구축됐으며, 기존 미디어아트 전시에서 볼 수 없던 11미터 높이의 초대형 몰입형 공간을 자랑한다.

플래시백 계림 전시 포스터

11월14일 상설 전시관으로 정식 개관 하는 ‘계림’은 신라 신화 속 세계로 시공간 여행을 떠나는 테마의 히스토리텔링 몰입형 미디어아트 전시로 꾸며진다. 생생한 현실감을 제공하는 덱스터의 실감콘텐츠와 초대형 설치 미술로 구현된 신화 속 신목(神木) ‘신단수’ 등 최첨단 인터랙션 기술이 활용된 총 13개의 오리지널 콘텐츠로 구성된다. ‘2025 APEC 정상회의’ 개최로 경주가 세계적 주목을 받으면서 ‘계림’이 위치한 보문관광단지를 방문하는 인파 또한 증가 추세여서 폭넓은 관람객의 호응을 얻을 것으로 예상된다.

플래시백 : 계림은 IBK기업은행, 가이아벤처파트너스, 넥스트지인베스트먼트, 프롤로그벤처스, 유니온투자파트너스 등으로부터 총 133억원 규모의 프로젝트 파이낸싱을 완료하며, 기술력과 기획력, 사업성 등을 고루 인정받은 바 있다.

