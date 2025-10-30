"보안 이상 무"...나인하이어, 'ISO/IEC 27701:2019' 인증

ISMS·ISO 27001 이어 올해 3번째 인증 추가

취업/HR/교육입력 :2025/10/30 16:36

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

잡코리아(대표 윤현준) 채용 관리 솔루션 나인하이어가 개인정보의 체계적인 보호 및 관리 체계를 심사하는 'ISO/IEC 27701:2019'를 공식 획득했다고 30일 밝혔다.

지난 28일 서울 서초구 잡코리아 본사에서 열린 'ISO/IEC 27701:2019' 인증 수여식에는 정승현 잡코리아 나인하이어 사업 리드와 도노번 치 뷰로베리타스 아시아태평양 마케팅·영업 총괄, 김회진 한국뷰로베리타스 인증사업부 부문장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

ISO/IEC 27701은 개인정보 처리 및 보호 관리 절차의 적정성을 평가하는 국제 표준으로, 암호화·비식별화·접근 통제 등 개인정보 관리 전반의 체계를 심사한다. 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 개인정보의 수집·이용·보관·공유·파기 등 8개 분야, 49개 관리 기준을 충족해야만 획득할 수 있는 최고 수준의 인증이다.

관련기사

정승현 잡코리아 나인하이어 사업 리드(왼쪽)와 도노반 치 뷰로베리타스 아시아태평양 마케팅·영업 총괄

이번 인증으로 나인하이어는 지난 2월 정보보호 관리체계(ISMS), 6월 국제 정보보호 관리체계(ISO/IEC 27001:2022)에 이어 4개월 만에 개인정보보호 분야 국제 인증까지 획득했다. 이를 통해 채용 관리 솔루션 전반에 적용되는 개인정보 보호 및 관리 시스템의 안정성과 투명성을 입증했다. 또 기업 고객과 지원자 모두에게 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

정승현 나인하이어 사업 리드는 "채용 과정에서 지원자 개인정보가 여러 단계에서 처리되기 때문에 데이터의 안전을 지키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "ISO 27701 국제 표준 인증을 통해 이용자들이 더욱 신뢰할 수 있는 안전한 채용 환경을 구축하고, 채용 관리 솔루션 업계를 선도하는 보안 관리 체계 수준 강화를 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
ISOIEC 채용 잡코리아 나인하이어 보안

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

삼성전자 "내년 HBM 고객사 수요 이미 확보…증산도 검토 중"

장재훈 현대차 부회장 "수소, 에너지전환 핵심 축…초격차로 대비"

"입장료 이상 득템"...'컬리뷰티페스타' 첫날 가보니

SK그룹 사장단 인사…이형희 수펙스 사장 부회장 승진

ZDNet Power Center