"보안 이상 무"...나인하이어, 'ISO/IEC 27701:2019' 인증

잡코리아(대표 윤현준) 채용 관리 솔루션 나인하이어가 개인정보의 체계적인 보호 및 관리 체계를 심사하는 'ISO/IEC 27701:2019'를 공식 획득했다고 30일 밝혔다.

지난 28일 서울 서초구 잡코리아 본사에서 열린 'ISO/IEC 27701:2019' 인증 수여식에는 정승현 잡코리아 나인하이어 사업 리드와 도노번 치 뷰로베리타스 아시아태평양 마케팅·영업 총괄, 김회진 한국뷰로베리타스 인증사업부 부문장 등 양 기관 관계자들이 참석했다.

ISO/IEC 27701은 개인정보 처리 및 보호 관리 절차의 적정성을 평가하는 국제 표준으로, 암호화·비식별화·접근 통제 등 개인정보 관리 전반의 체계를 심사한다. 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정한 개인정보의 수집·이용·보관·공유·파기 등 8개 분야, 49개 관리 기준을 충족해야만 획득할 수 있는 최고 수준의 인증이다.

관련기사

정승현 잡코리아 나인하이어 사업 리드(왼쪽)와 도노반 치 뷰로베리타스 아시아태평양 마케팅·영업 총괄

이번 인증으로 나인하이어는 지난 2월 정보보호 관리체계(ISMS), 6월 국제 정보보호 관리체계(ISO/IEC 27001:2022)에 이어 4개월 만에 개인정보보호 분야 국제 인증까지 획득했다. 이를 통해 채용 관리 솔루션 전반에 적용되는 개인정보 보호 및 관리 시스템의 안정성과 투명성을 입증했다. 또 기업 고객과 지원자 모두에게 신뢰할 수 있는 서비스 환경을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.

정승현 나인하이어 사업 리드는 "채용 과정에서 지원자 개인정보가 여러 단계에서 처리되기 때문에 데이터의 안전을 지키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "ISO 27701 국제 표준 인증을 통해 이용자들이 더욱 신뢰할 수 있는 안전한 채용 환경을 구축하고, 채용 관리 솔루션 업계를 선도하는 보안 관리 체계 수준 강화를 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.