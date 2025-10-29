동아쏘시오홀딩스, 3분기 매출 3826억원…영업이익 33억원

동아쏘시오홀딩스의 연결 기준 2025년 3분기 실적을 보면 매출 3천826억원, 영업이익 333억원을 기록했다. 전년 동분기 대비 매출은 7.2%, 영업이익은 47.7% 증가했다.

자회사별 현황을 보면 헬스케어 전문회사인 동아제약은 박카스, 일반의약품 사업부문 성장 주도로 매출은 전년 동분기 대비 11.5% 증가한 2천1억원을 기록했고, 영업이익은 전년 동분기 대비 28.9% 증가한 285억원으로 나타났다.

사업부문별 매출을 보면 박카스 사업부문은 867억원으로 전년 동분기 대비 11.7%가 증가했고, OTC(일반약) 사업부문은 575억원으로 전년 동분기 대비 28.4% 증가했다. 생활건강 사업부문은 480억원을 기록, 전년 동분기 대비 6.1% 감소했다.

바이오의약품 CMO(위탁생산) 전문회사인 에스티젠바이오는 신규 수주 및 글로벌 바이오시밀러 상업화 물량 증가로 매출은 전년 동분기 대비 87.7% 성장은 315억원을 기록했고, 영업이익은 매출 증가 및 생산 효율화로 전년 동분기 대비 114.5% 증가한 18억원을 기록했다.

물류 전문회사인 용마로지스는 신규화주 유치와 추석 물동량 증가로 매출인 전년 동분기 대비 7.2% 늘어난 1천96억원을 기록했고, 영업이익은 매출상승과 거래처 정산 이월 영향으로 47.5% 증가한 64억원을 기록했다.

(제공=동아쏘시오홀딩스)

한편 동아쏘시오홀딩스 연결 기준 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 7.3% 증가한 1조579억원, 영업이익은 전년 동기 대비 35.4% 증가한 818억원으로 나타났다.

동아제약 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 7.4% 증가한 5518억원, 영업이익은 전년 동기 대비 10.8% 증가한 693억원을 기록했다.

에스티젠바이오 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 110% 증가한 756억원, 영업이익은 전년 동기 대비 560.6% 증가한 80억원을 기록했다.

용마로지스 3분기 누적 매출액은 전년 동기 대비 5.3% 증가한 3112억원, 영업이익은 전년 동기 대비 8.8% 증가한 155억원으로 나타났다.